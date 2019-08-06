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Япония почтила минутой молчания жертв атомной бомбардировки Хиросимы

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Минутой молчания почтили в Японии память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Мемориальная церемония 6 августа проходит в Парке мира в центре города.

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Вся страна погрузилась в молчание ровно в 08:15 (02:15 мск). Именно в это время 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу.

«Мы, как единственная страна, пережившая атомные бомбардировки, должны сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась», – цитирует ТАСС мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи, который призвал Токио ратифицировать конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия.

В этом году в памятной церемонии принимают участие представители 95 стран, в том числе из ядерных держав – России, Франции и Великобритании.

Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 «Enola Gay». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения – 1,6 км, радиус взрывной волны – 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч.

Через три дня еще одна бомба «Толстяк» была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонну в тротиловом эквиваленте.

В феврале жители Хиросимы и Нагасаки, выжившие во время американской ядерной бомбардировки, выразили обеспокоенность выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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