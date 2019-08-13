Удар Токио: россияне нацелены вернуться на олимпийский пьедестал
Успехи мужской сборной России на олимпийском отборе дают надежду, что через год она поборется за возвращение на пьедестал почета главных игр четырехлетия. По мнению экспертов, сейчас в главной команде страны формируется перспективный состав с оптимальным балансом молодости и опыта.
— У нас хорошие доигровщики, пасующие, два сильных диагональных, есть неплохие центральные блокирующие, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион – 2012 Тарас Хтей. — Возможно, нужно усиление позиции либеро. Но впереди еще целый сезон до Олимпиады. Может быть, кто-то в национальном первенстве себя проявит и заслужит вызов в сборную. Но в целом в команде есть нужное количество опытных игроков и молодежи, хотя последние тоже уже тертые калачи, прошедшие через победы в Лиге наций, а кто-то даже имеет в своем активе золото чемпионата Европы. Поэтому Россия вполне способна оказаться в призовой тройке на Олимпиаде и побороться даже за более высокое место.
Сухие победы
В конце прошлой недели россияне одержали победу в своей отборочной группе, игры которой проходили в Санкт-Петербурге. Подопечные Туомаса Саммелвуо в противостояниях с Мексикой, Кубой и Ираном не проиграли ни одного сета, победив во всех трех встречах со счетом 3:0. К молодым волейболистам, выигравшим в июле Лигу наций, перед отбором в Северной столице добавился ряд опытных игроков, среди которых олимпийские чемпионы – 2012 Максим Михайлов, Александр Бутько, Дмитрий Мусэрский и двукратный чемпион Европы Артем Вольвич.
— Наши опытные парни сумели отдохнуть летом, набрать форму и в нужный момент помогли сборной, — отметил Тарас Хтей. — Вообще в этой команде сейчас откровенно слабых мест не видно. Ребята играли раскрепощенно, в свое удовольствие, никто не нервничал, и результат всё сказал сам за себя. Здорово, что и женская, и мужская сборные с первого раза отобрались на Олимпиаду. Теперь можно спокойно строить график подготовки к Играм в Токио, а также участвовать в осенних чемпионате Европы и Кубке мира.
При этом Россия не избежала проблем в ходе встреч с Кубой и Ираном. В случае с первыми наша команда с большим трудом выиграла второй и третий сеты (26:24; 27:25). Сложными эти партии получились и в заключительной встрече с главным конкурентом за первое место Ираном — в итоге победили также с минимальным счетом (25:23; 25:23).
— Я бы не сказал, что нам легко давались матчи, — рассказал «Известиям» диагональный сборной России Максим Михайлов. — С Ираном, например, были сеты, в конце которых мы проигрывали по «минус три». Хорошо, что удалось дожать соперника, но это действительно сильная команда. Думаю, что иранцы на 90% отберутся на Олимпиаду через квалификацию на своем континенте. Что касается Кубы, то у них пока еще молодой и несозревший коллектив, но через пару-тройку лет они способны занять ведущие позиции в мировом волейболе. У них очень атлетичные и техничные игроки.
Олимпийский отбор стал вторым серьезным соревнованием для нового главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо. Финский специалист уже выиграл Лигу наций. А в квалификации к Олимпиаде впервые под его началом играли звездные ветераны национальной команды — Михайлов, Бутько и Мусэрский. В начале августа Михайлов в интервью «Известиям» рассказывал о первых тренировочных днях под руководством 43-летнего наставника, отметив более доверительные отношения между тренером и игроками.
— То, что со стороны было видно после первой недели тренировок, подтвердилось и сейчас, когда провел первые матчи под руководством Саммелвуо, — отметил волейболист. — Туомас делает акцент на общении с игроками. Волейболисты доверяют ему, а он полностью доверяет им. В итоге получается очень дружный коллектив, независимо от того, кто играет, а кто находится в запасе. Нет обиженных — все максимально работают на общий результат.
Победив сейчас в Санкт-Петербурге, Россия избавила себя от необходимости отбираться на Олимпиаду в январе, когда на каждом из континентов пройдут матчи, где определятся последние участники Игр в Токио.
— Континентальная отборочная квалификация — очень напряженный турнир, — сказал Максим Михайлов. — Особенно это касается европейской части. У нас из Европы пока еще не отобралось много сильных команд — процесс будет крайне сложным. Не говоря уже о том, что он пройдет прямо посреди клубного сезона. В это время крайне тяжело переключаться на сборную. А нам сейчас можно уже спокойно и планомерно составлять программу подготовки к Олимпиаде.
Молодые, но опытные
По мнению Максима Михайлова, в этот раз в сборной не должен повториться негативный сценарий прошлого года. Предшественник Саммелвуо Сергей Шляпников также удачно начинал работу на своей должности. Он возглавил команду в начале 2017 года и через полгода выиграл с ней чемпионат Европы в Польше. Летом 2018 года специалист победил в Лиге наций, но уже осенью неудачно выступил на чемпионате мира.
— Неудача на ЧМ — это уже прошлое, — отметил Михайлов. — Там сложилось воедино много факторов, помешавших успеху. Сейчас другой тренер, но главное — у молодых игроков уже появились опыт и понимание, что пока еще не выиграны основные турниры — чемпионат Европы, ЧМ и Олимпиада. К ним надо готовиться по-другому, и победа в Лиге наций не делает тебя фаворитом. Сейчас молодежь это понимает. Год назад чемпионат мира для многих из них был первым крупным турниром. А теперь они осознают, что к более статусным соревнованиям соперники готовятся уже несколько иначе, чем к той же Лиге наций.
После победы в отборе Туомас Саммелвуо не исключил возвращения в сборную легендарного либеро Алексея Вербова. В мае двукратный бронзовый призер Олимпийских игр завершил карьеру и возглавил студенческую сборную России, через месяц выигравшую бронзу Универсиады в Неаполе. Агент Вербова Дмитрий Резванов заявил, что тот может возобновить карьеру ради Олимпиады.
— Не знаю, насколько уместно возобновление карьеры Вербовым — чудес не бывает, — поделился мнением с «Известиями» Тарас Хтей. — Насколько мне известно, Алексей уже планирует тренировать. Если участвовать в Олимпиаде в качестве игрока, то нужно весь ближайший сезон пахать, тренироваться и играть. Мне кажется, сейчас Вербову это будет сложно сделать. И не разорвешься на два фронта. Надо выбирать: весь сезон оставаться игроком или уже полноценно тренировать.
Помимо сборной России в минувшие выходные участие в Играх-2020 себе также обеспечили Бразилия, США, Италия, Польша и Аргентина. Япония автоматически стала участником Олимпиады как хозяйка соревнования. В январе будут разыграны оставшиеся пять вакансий.