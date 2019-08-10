Без Кошелевой: звездная волейболистка не сыграет на чемпионате Европы

Один из лидеров женской сборной России по волейболу Татьяна Кошелева с высокой долей вероятности не примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 23 августа по 8 сентября. По информации «Известий», чемпионка 2010 года и двукратная победительница континентального первенства не успеет восстановиться после травмы ноги, из-за которой пропустила недавние отборочные матчи Олимпийских игр-2020 в Токио.

До олимпийского отбора главный тренер национальной команды Вадим Панков не исключал, что 30-летняя волейболистка выступит на ЧЕ. Однако после матча с Кореей бывший партнер Кошелевой по главной команде страны, а ныне координатор женских юниорских сборных России Екатерина Гамова сообщила, что спортсменка вряд ли примет участие в Евро.

— Кошелевой, судя по всему, не будет в команде в этом сезоне, — сказала «Известиям» Екатерина Гамова. — И на чемпионате Европы выступит тот состав, который принимал участие в олимпийском отборе. Этот костяк нас и представит в сентябре на континентальном первенстве. Будем надеяться, что он покажет те же качество игры и характер, которые помогли ему одержать волевую победу над Кореей в последнем матче.

По итогам олимпийского отбора, проходившего в минувшие выходные в Калининграде, сборная России заняла первое место в своей группе и досрочно обеспечила себе участие в Играх в Токио. Наша команда обыграла со счётом 3:0 Мексику и Канаду, а затем спасла решающую встречу против основного конкурента — сборной Южной Кореи. Соперник вел по сетам 2:0, но в итоге проиграл россиянкам (2:3).

Татьяна Кошелева на профессиональном уровне выступала за московское, казанское и краснодарское «Динамо», подмосковное «Заречье-Одинцово», а в последние три года играла в Турции за стамбульские «Эджзаджибаши» и «Галатасарай». Этим летом российская доигровщица подписала контракт с китайским «Гуандун Эвергранд». Она трижды выигрывала чемпионат России, дважды побеждала в Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), а также завоевывала серебро и бронзу Лиги чемпионов, а в 2015 году была второй на клубном чемпионате мира. На уровне сборных Кошелева в 2005 году выиграла серебро юниорских чемпионатов мира и Европы.

Во взрослых турнирах она побеждала на чемпионате мира-2010, где была признана лучшей нападающей соревнования, а также на двух чемпионатах Европы (2013, 2015). На обоих победных континентальных первенствах Татьяна признавалась MVP — самым ценным игроком.

Женский волейбольный чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии. На предварительной стадии Россия сыграет в одной группе со Словакией, Германией, Белоруссией, Испанией и Швейцарией.