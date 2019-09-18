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Организаторы Игр-2020 в Токио не подтвердили 75% запрошенных билетов для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный билетный агент Олимпийского комитета РФ (ОКР) выразил обеспокоенность ситуацией с билетами для российских болельщиков на ОИ-2020 в Токио. Как рассказала директор агента по внешним связям Мария Тарасова, организаторы Игр до сих пор не подтвердили порядка 18 тыс. билетов для россиян.

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По ее словам, это составляет около 75% от общего числа запрошенных российской стороной билетов.

«Мы очень обеспокоены ситуацией с распределением билетов для России со стороны оргкомитета «Токио-2020», — сказала Тарасова журналистам «РИА Новости».

Она отметила, что неполучение билетов уже вызвало перенос старта продаж на более поздний срок — ориентировочно на октябрь.

«Есть риск, что россиян в Токио на трибунах будет совсем мало», — отметила она.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ранее в августе стало известно о возможном отстранении Италии от Олимпиады-2020 и лишении ее права на проведение зимних Игр-2026. Причиной тому может являться новый закон о реформе спорта, который лишает Национальный олимпийский комитет (НОК) автономного статуса.

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