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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

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Фото: ТАСС/Федор Савинцев
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На 50-м году жизни в Норвегии скончался трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд. Об этом сообщил телеканал TV2.

По данным журналистов тело Ханевольда нашли в его доме в Аскере 3 сентября. Причины смерти не уточняются.

Соболезнования семье и родным Ханевольда выразил президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен. Смерть спортсмена он назвал печалью для всего биатлона страны.

Хальвард начал карьеру в 15 лет. Он является пятикратным чемпионом мира, а также завоевал три золота на Олимпиаде в 1998 году в индивидуальной гонке, в 2002 и 2010 годах в двух эстафетах.

2 сентября сообщалось, что бывший игрок футбольного клуба «Тобол» Николай Жуков скончался на 26-м году жизни.

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