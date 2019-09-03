Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

На 50-м году жизни в Норвегии скончался трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд. Об этом сообщил телеканал TV2.

По данным журналистов тело Ханевольда нашли в его доме в Аскере 3 сентября. Причины смерти не уточняются.

Соболезнования семье и родным Ханевольда выразил президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен. Смерть спортсмена он назвал печалью для всего биатлона страны.

Хальвард начал карьеру в 15 лет. Он является пятикратным чемпионом мира, а также завоевал три золота на Олимпиаде в 1998 году в индивидуальной гонке, в 2002 и 2010 годах в двух эстафетах.

2 сентября сообщалось, что бывший игрок футбольного клуба «Тобол» Николай Жуков скончался на 26-м году жизни.