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Умер тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону

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Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России
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На 65-м году жизни скончался тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Малинский. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в Паралимпийском комитете России.

«Владимир Васильевич был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Малинский был личным тренером чемпиона и бронзового призера Паралимпийских игр Азата Карачурина, серебряного и трехкратного бронзового призера Паралимпиады Марты Зайнуллиной и двукратного бронзового призера Игр Александра Давидовича.

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