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Умер лучший друг Арнольда Шварценеггера спортсмен Франко Коломбо

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Фото: instagram.com/schwarzenegger
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Один из ближайших друзей актера Арнольда Шварценеггера, итальянский бодибилдер Франко Коломбо ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил сам Шварценеггер в Instagram в пятницу, 30 августа.

«Сегодня я опустошен. Но я также очень-очень благодарен за те 54 года дружбы и радости, которую мы вместе делили… Моя жизнь была намного веселее, ярче и полнее благодаря тебе. Я всегда буду по тебе скучать, но я знаю, что часть тебя останется жить во мне», — написал актер.

Коломбо родился 7 августа 1941 года в коммуне Оллолаи на острове Сардиния. В 1976 и 1981 годах он завоевал звание «Мистер Олимпия». Благодаря дружбе со Шварценеггером спортсмен периодически получал эпизодические роли в кино. Так, Коломбо появлялся в фильмах «Бегущий человек» (1987), «Конан-варвар» (1982) и «Терминатор» (1984).

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