Умер художник-нонконформист и поэт Сергей Ковальский

Художник-нонконформист и поэт, один из основателей арт-центра «Пушкинская-10» и товарищества «Свободная культура» Сергей Ковальский умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила куратор центра Юлия Рыбакова.

«Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов», — цитирует Рыбакову агентство «Интерфакс» в субботу, 31 августа.

Ковальский родился в Санкт-Петербурге 1 августа 1948 года. Его произведения находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Музея нонконформистского искусства, Музея истории Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа и др.

Ковальский являлся членом Ассоциации искусствоведов и историков искусства, а также Международной федерации русскоязычных писателей.