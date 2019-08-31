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Умер художник-нонконформист и поэт Сергей Ковальский

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Фото: old-spb.ru
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Художник-нонконформист и поэт, один из основателей арт-центра «Пушкинская-10» и товарищества «Свободная культура» Сергей Ковальский умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила куратор центра Юлия Рыбакова.

«Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов», — цитирует Рыбакову агентство «Интерфакс» в субботу, 31 августа.

Ковальский родился в Санкт-Петербурге 1 августа 1948 года. Его произведения находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Музея нонконформистского искусства, Музея истории Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа и др.

Ковальский являлся членом Ассоциации искусствоведов и историков искусства, а также Международной федерации русскоязычных писателей.

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