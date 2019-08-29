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Умер французский актер Мишель Омон

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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82-летний французский актер театра и кино Мишель Омон скончался в ночь на четверг, 29 августа. Об этом сообщает газета Le Fiagro со ссылкой на художницу по костюмам Паскаль Бордэ, работавшую с артистом.

Омон родился в Париже в 1936 году. Он был студентом Парижской консерватории драматического искусства. В середине 70-х артист стал сниматься в кино, в основном – в комедийном. Омон также работал в театре «Комеди Франсез». Он был трехкратным номинантом на премию «Сезар», отмечает «Газета.ру».

Всего на счету француза роли в более чем 150 фильмах. Он известен по картинам «Невезучие», «Папаши», «Граф Монте-Кристо» и другим.

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