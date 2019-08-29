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Актер Александр Числов умер в 54 года

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Он скончался утром в больнице. По некоторой информации, у культурного деятеля была диагностирована ВИЧ-инфекция.

В середине августа актера госпитализировали с подозрением на пневмонию. По данным телеканала, состояние его здоровья ухудшилось, после того как он прошел курс лечения в наркологической клинике.

Числов известен российском зрителю по многочисленным сериалам и фильмам, где он с основном снимался в эпизодических ролях. Среди его работ — сериал «Папины дочки» и роль алкоголика в КПЗ в кинокартине «Легенда № 17».

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