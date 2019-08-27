Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева

Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.

О причинах смерти и дате похорон не сообщается.

Артистка родилась в 1950 году в Кемерово, окончила Театральное училище имени Щепкина. В дальнейшем она отправилась учиться во французскую Сорбонну, где занималась изучением казачьей эмиграции в Париже. С 1975 по 1985 год Мальцева посвятила себя работе на студии «Центрнаучфильм».

В кино она начала сниматься в 1978 году, на счету актрисы 40 ролей. Российскому зрителю Мальцева известна по ролям в сериалах «Мой любимый папа», «Бывших не бывает» и фильмах «Пасечник», «Мы с дедушкой», «По указке петь не буду сроду» и др.