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Названа причина унесшего жизнь Хомского ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Появились подробности ДТП в Москве, в котором погиб российский режиссер Игорь Хомский, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 26 августа,

Трагедия произошла накануне около 6:50 по мск. По предварительным данным, Хомский, сидя за рулем каршерингового автомобиля Genesis, двигался от улицы Авиамоторной в направлении улицы Боровой по Юрьевскому переулку. В районе дома № 20 Хомский не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего врезался в МАЗ, стоящий в крайней правой полосе.

По информации телеканала, 42-летний режиссер разогнал иномарку до 120 км/ч, что вдвое превышает разрешенную на данном участке дороги скорость. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры подтверждают, что у Хомского не было возможности уйти от столкновения.

Спустя 12 минут прибывшие на место врачи констатировали смерть режиссера. Он скончался на месте еще до приезда медиков.

Также назначена экспертиза, призванная установить, находился ли Хомский в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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