Прямой эфир

В Мордовии восемь человек пострадали в ДТП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП в Атяшевском районе Мордовии пострадали восемь человек. Об этом 25 августа сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

«25 августа в 7:03 в Атяшевском районе, на 48-м км автодороги Комсомольск–Атяшево–Ардатов–Тургеньево, произошло столкновение двух автотранспортных средств. Пострадали восемь человек», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге и попросили водителей не забывать, что от их действий зависят жизнь и здоровье других людей.

22 августа после ДТП в Краснослободском районе Мордовии госпитализировали семь человек, среди них был один ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП в Чувашии погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019