В Мордовии восемь человек пострадали в ДТП

В результате ДТП в Атяшевском районе Мордовии пострадали восемь человек. Об этом 25 августа сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

«25 августа в 7:03 в Атяшевском районе, на 48-м км автодороги Комсомольск–Атяшево–Ардатов–Тургеньево, произошло столкновение двух автотранспортных средств. Пострадали восемь человек», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге и попросили водителей не забывать, что от их действий зависят жизнь и здоровье других людей.

22 августа после ДТП в Краснослободском районе Мордовии госпитализировали семь человек, среди них был один ребенок.