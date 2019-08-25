Камеры засняли момент столкновения машины Хомского с грузовиком

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент автомобильной аварии в Москве, в которой погиб российский режиссер Игорь Хомский. Ролик публикует РЕН ТВ в воскресенье, 25 августа.

ДТП произошло в Юрьевском переулке около 6:00 мск. На представленных телеканалом кадрах видно, как каршеринговый автомобиль, за рулем которого находился 42-летний режиссер, влетел в неподвижно стоящий «КамАЗ».

Очевидцы рассказали, что Хомский разогнал машину до 130 км/ч. От полученных травм культурный деятель скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Игорь Хомский — режиссер, сценарист и актер. Он известен по таким короткометражкам, как «Очная ставка» и «Краткие сведения по некоторым эпизодам», а также сериалу «Закон каменных джунглей».