В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова

В Театре им. М. Ермоловой отреагировали на информацию СМИ о том, что худрук и актер Олег Меньшиков попал в реанимацию.

«Вы что, с ума сошли? Какая реанимация! Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но всё руки не доходили», — сказали в театре газете МК в воскресенье, 25 августа.

О том, что Меньшиков попал в реанимацию, сообщил накануне телеканал РЕН ТВ. По информации издания, актеру стало плохо после употребления алкоголя.

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда № 17», «Гоголь», и многим другим.