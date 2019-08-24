Крутой исключил возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернется в латвийскую Юрмалу и вместо нее всегда будет проводиться в Сочи, сообщил продюсер шоу, композитор Игорь Крутой в субботу, 24 августа.

«Новая волна» больше не вернется в Юрмалу, она всегда будет здесь (в Сочи. — Ред.)», — сказал музыкант перед концертом – открытием конкурса, его слова приводит «РИА Новости».

В свою очередь мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт с радость принимает «Новую волну» уже пятый год подряд.

«Мы благодарны, что «Новая волна» в Сочи, это новый подъем города, новая мотивация, прибыль в город Сочи», — сказал он.

Музыкальный конкурс «Новая волна» проходил в латвийской Юрмале с 2002 по 2014 год, после чего был перенесен в Сочи из-за политической обстановки — в июле 2014 года власти Латвии запретили въезд в страну нескольким российским артистам.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, заявила, что хотела бы, чтобы «Новая волна» вернулась в Юрмалу. В ответ на это Крутой сказал, что в 2015 году велись переговоры о возвращении конкурса в Юрмалу, но в это время певица занялась своим фестивалем.