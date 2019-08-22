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Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее. По словам Крутого, размолвка произошла из-за музыкального конкурса «Новая волна».

В июле исполнительница заявила, что недопонимание возникло после того, как конкурс уехал из латвийской Юрмалы, где позднее Вайкуле создала музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву». Из-за этого, утверждает певица, Крутой счел ее «предательницей».

Продюсер же утверждает, что артистка «лукавит». По его словам, в 2015 году велись переговоры о возвращении «Новой волны» в Юрмалу, но в это время Вайкуле занялась своим фестивалем.

«В сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести», — рассказал композитор сайту aif.ru.

Крутой заявил, что вопросов по этому поводу к певице не имеет, и добавил, что к ней «вообще никак» не относится.

Музыкальный конкурс «Новая волна» проходил в латвийской Юрмале с 2002 по 2014 год, после чего был перенесен в Сочи из-за политической обстановки — в июле 2014 года власти Латвии запретили въезд в страну нескольким российским артистам.

По словам Лаймы Вайкуле, она не могла отказаться от фестиваля «Рандеву», так как создать его ей предложили власти Юрмалы, а она является патриоткой своего города, пишет «Федеральное агентство новостей».

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