Валерия получила травму на съемках телешоу

Российская певица Валерия получила травму ноги на съемках второго сезона шоу «Голос 60+», рассказал ее муж продюсер Иосиф Пригожин.

«Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудрится пораниться?» — написал музыкальный деятель в своем Instagram во вторник, 20 августа.

«Жалко. Подуйте ей на ранку», — написала в комментариях пользовательница с ником sveta_kva. На это продюсер ответил, что его в данный момент нет рядом.

При этом певица и ее супруг пока не прокомментировали, что конкретно стало причиной травмы. Подписчики предположили, что во всем могут быть виноваты домашние тапочки, в которых Валерия отправилась на съемку, о чем она рассказала в Instagram-Stories.

Шоу «Голос 60+» стартует на Первом канале в сентябре, а съемки начались 19 августа, пишет «Газета.ру». Помимо Валерии, наставниками второго сезона стали Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.