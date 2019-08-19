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Названы наставники второго сезона шоу «Голос 60+»

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Фото: Depositphotos
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Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали певицы Пелагея и Валерия, а также артисты Михаил Боярский и Лев Лещенко. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Как отмечает «РИА Новости», Валерия и Боярский еще ни разу не были наставниками «Голоса». При этом Пелагея и Лещенко курировали участников шоу и в первом сезоне.

Съемки второго сезона шоу «Голос 60+», в котором смогут участвовать люди старше 60 лет, начнутся 19 августа, пишет «Газета.ру». Победителем прошлого сезона проекта стала уроженка Сибири Лидия Музалева из команды Пелагеи.

Музыкальное шоу «Голос» — российская версия международного проекта The Voice, который идет в США и во многих странах Европы.

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