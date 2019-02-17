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Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека

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Фото: vk.com
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Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. 

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ДТП произошло вечером 16 февраля. Водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть сломавшуюся машину. По данным РЕН ТВ, женщина не заметила автомобилиста и сбила его. Таксист скончался от полученных травм. 

Водитель скрылась с места аварии, но сотрудники ГИБДД задержали ее менее, чем через час. Позже выяснилось, что иномаркой владеет 35-летняя певица Юлия Райнер. Она же и была за рулем BMW. 

Райнер известна российскому слушателю как участница шоу «Голос-4». Недавно она выпустила клип на песню «Сильнее тебя». 

Ранее в феврале сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо получит условный тюремный срок за ДТП. Он врезался в заднюю часть впереди идущей машины, в результате чего один из автомобилей сбил 12-летнюю девочку

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