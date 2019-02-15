ДТП с 13 машинами произошло в Турции
В Турции в городе Гереде столкнулись сразу 13 автомобилей.
В результате пострадали четыре человека.
Пострадавшие доставлены в больницу. Авария произошла на дороге D-750. Дорога после ДТП оказалась заблокирована.
Водителя грузовика зажало в транспортном средстве. Спасатели долгое время не могли его вытащить, мужчину согревали при помощи мешков с горячей водой. Из ловушки его вызволили спустя три часа. Все это время по телефону его поддерживала жена.
В Турции в городе Гереде столкнулись сразу 13 автомобилей.
В результате пострадали четыре человека.
Пострадавшие доставлены в больницу. Авария произошла на дороге D-750. Дорога после ДТП оказалась заблокирована.
Водителя грузовика зажало в транспортном средстве. Спасатели долгое время не могли его вытащить, мужчину согревали при помощи мешков с горячей водой. Из ловушки его вызволили спустя три часа. Все это время по телефону его поддерживала жена.