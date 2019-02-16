Поезд насмерть сбил двух мужчин в Москве

Двое мужчин погибли под колесами поезда в Москве, следовавшего по Павелецкому направлению Московской железной дороги. Об инцидент сообщило столичное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 16 февраля на 23 км 10 пикета перегона Бирюлево-Товарная-Домодедово. В этот момент пути переходили 59-летний уроженец Саратовской области и 25-летний уроженец Республики Казахстан.

«В результате столкновения с поездом мужчины получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых скончались на месте», — говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Следователи установили, что оба пострадавших переходили пути в неустановленном месте в нарушение правил безопасности. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Еще одна смертельная авария на железнодорожных путях произошла в Подмосковье 9 февраля. На станции Подлипки-Дачные мужчина попал под колеса электропоезда.