Певица Аланис Мориссетт стала многодетной матерью

Канадская певица, композитор, актриса и продюсер Аланис Мориссетт сообщила поклонникам о рождении третьего ребенка. Она опубликовала фото новорожденного на своей странице в Instagram во вторник, 13 августа.

По словам звезды, у нее и ее мужа — рэпера Марио Тредуэя — родился сын. Малыша решили назвать Винтер Мерси Мориссетт-Тредуэй.

В комментариях к записи поклонники артистки обсуждают имя ребенка, которое происходит от англ. winter — зима. По мнению фанатов, так мальчика назвали потому, что он был зачат зимой.

Пара уже воспитывает семилетнего сына и двухлетнюю дочь, отмечает «Газета.ру».

Аланис Мориссет стала всемирно популярной в 1995 году, записав один из самых продаваемых альбомов за всё время Jagged Little Pill. На ее счету семь наград «Грэмми». В общей сложности по всему миру продано более 55 млн копий ее альбомов.

Ранее в августе сообщалось, что Милла Йовович ждет третьего ребенка. Она рассказала, что это будет девочка.