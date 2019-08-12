В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Накануне вечером девушке стало плохо, и она потеряла сознание. Рассказовой вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось.
По предварительной информации, диджей скончалась от передозировки наркотических веществ.
Погибшей девушке было 29 лет, она родилась в Киеве. Помимо сведения треков, Рассказова увлекалась серфингом и модой. Несколько лет назад она стала девушкой месяца по версии журнала Playboy.