В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Накануне вечером девушке стало плохо, и она потеряла сознание. Рассказовой вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось.

По предварительной информации, диджей скончалась от передозировки наркотических веществ.

Погибшей девушке было 29 лет, она родилась в Киеве. Помимо сведения треков, Рассказова увлекалась серфингом и модой. Несколько лет назад она стала девушкой месяца по версии журнала Playboy.