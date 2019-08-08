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Милла Йовович ждет третьего ребенка

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Фото: TASS/Zuma/Armando Gallo
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Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

Он рассказала, что о беременности узнала около 13 недель назад и пребывала в растерянности, поскольку два года назад она прервала беременность и в этот раз совершенно не была готова в очередной раз стать мамой.

При этом Йовович подчеркнула, что «не хотела привязываться к этому потенциальному ребенку», потому что из-за аборта и возраста (актрисе 43 года. — Ред.) сомневалась в здоровье плода.

«Это было явно не весело, и последние несколько месяцев моя семья и я жили как на иголках, ожидая, когда появятся разные результаты тестов, и проводя большую часть нашего времени в кабинетах врачей», — поделилась актриса.

Артистка также порадовала фанатов фактом о поле ребенка — это будет девочка.

Instagram Милы Йовович

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Мажор» актриса Карина Разумовская впервые стала мамой.

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