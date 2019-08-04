«Беременного» американского баскетболиста дисквалифицировали на два года

Американский баскетболист Ди Джей Купер дисквалифицирован на два года за попытку фальсифицировать допинг-тест. Моча, которую он предоставил, принадлежала беременной женщине.

Купер сдавал тест, чтобы получить право выступать за сборную Боснии в качестве натурализованного игрока. В образце не было обнаружено допинга. Однако выяснилось, что, судя по концентрации гормона ХГЧ (хорионического гонадотропина), баскетболист ждет ребенка. Как сообщает 3 августа боснийская телекомпания RTV, выяснилось, что мочу за спортсмена сдала его подруга. Знал ли он о ее беременности, не уточняется.

Срок дисквалификации истекает в июне 2020 года.

В мае Спортивный арбитражный суд постановил, что южноафриканская бегунья Кастер Семеня для участия в соревнованиях должна принимать препараты, снижающие уровень мужских гормонов до указанных в правилах величин. Спортсменка, у которой очень высокий уровень тестостерона (втрое больше, чем у обычных женщин), пыталась оспорить это правило, так как не принимала препаратов, а от рождения имеет такой гормональный статус, но апелляция была отклонена. Ранее бегунье пришлось подтверждать свою половую принадлежность с помощью тестов из-за исключительно высоких для женщины результатов.

Повышение уровня ХГЧ — один из главных признаков беременности на ранних стадиях. Именно на его выявлении основаны аптечные тесты на беременность. Если уровень этого гормона вырастает у женщин, которые не ждут ребенка, или мужчин, это может быть признаком опухоли.