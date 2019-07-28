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11 проваливших допинг-тесты футболистов АПЛ получили допуск к матчам

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Фото: Global Look Press
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Игроки Английской футбольной премьер-лиги, провалившие тестирование на допинг, получили допуск в матчам. Об этом написал британский таблоид Sunday Mirror в воскресенье, 28 июля.

Имена футболистов не называются. 16 тестов показали, что 11 спортсменов принимали препараты амфетамин, морфин, риталин или триамцинолон, способные влиять на показатели игроков. Известно, что восемь проверок проводились перед спортивным сезоном-2018/19, шесть — в сезоне-2017/18, еще две — в сезоне-2016/17.

Анализ проводило антидопинговое ведомство Великобритании (UKAD). Оно сочло, что спортсмены принимали препараты по назначению врачей либо разрешенным способом.

Ранее, 2 июля, всемирное антидопинговое агентство WADA начало проверку в отношении 298 спортсменов из России на нарушение антидопинговых правил в московской лаборатории. В Министерстве спорта России ответили, что тесно сотрудничают с WADA и что российская сторона готова выполнить необходимые требования к спортсменам.

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