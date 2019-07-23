РУСАДА сняло обвинения с главного тренера ХК «Авангард» Хартли

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло обвинения с главного тренера ХК «Авангард» (Омск) Боба Хартли. Об этом сообщило агентство ТАСС в понедельник, 22 июля, со ссылкой на заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

О том, что Хартли и нападающего клуба Дениса Зернова могут дисквалифицировать на четыре года из-за препятствия процедуре допинг-контроля, стало известно в апреле после одного из из матчей финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

«РУСАДА приняло решение снять с главного тренера омского «Авангарда» Хартли и главного врача команды [Дмитрия] Батушенко обвинения в нарушении антидопинговых правил», — сказала Пахноцкая.

По ее словам, сотрудники «Авангарда» имеют определенные пробелы в знаниях антидопинговых правил. В частности, они не знают детально, как должна проходить процедура уведомления спортсмена в рамках допинг-контроля.

При этом в организации рекомендовали не оставить без внимания оскорбительное отношение тренера и врача к допинг-офицерам.

2 июля сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверяет 298 спортсменов из России на нарушение антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории.