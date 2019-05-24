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Минспорта РФ сообщило о полном восстановлении РУСАДА в правах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все поставленные перед ним условия, а отношения с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) установлены на нормальном рабочем уровне. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил министр спорта России Павел Колобков.

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Он отметил, что сохранен статус соответствия РУСАДА мировому антидопинговому кодексу. Это произошло, несмотря на невыполнение в установленные сроки требования WADA о предоставлении доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории, подчеркнул глава Минспорта.

«На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций», — цитирует Колобкова «РИА Новости».

По словам министра, следующим шагом в работе должно стать «восстановление реноме лаборатории», сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что образцы из Московской антидопинговой лаборатории извлечены командой экспертов и направлены в зарубежную лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Речь идет о 2262 образцов.

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