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РУСАДА предупредило о вреде и последствиях употребления снюса и насвая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) напомнило о вреде и последствиях употребления снюса и насвая и отметило, что одной из главных ценностей спорта является здоровье спортсмена. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщается на сайте агентства.

РУСАДА напоминает, что употребление табака в различных видах и различными способами (нюхание, курение и жевание) может вызывать никотиновую зависимость, употребление насвая и снюса дает усиливающий эффект действия токсических ингредиентов и ускоряет привыкание, сообщает телеканал «360».

В​ агентстве отметили, что снюс и насвай запрещены на территории России законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», их продажа запрещена и является административным правонарушением. Отсутствие стандартов и норм при изготовлении этих веществ могут привести к тому что в их составе можно обнаружить мышьяк, свинец, кадмий, никель и хром.

РУСАДА приводит в​ качестве признаков причинения вреда здоровью от употребления снюса или насвая жжение слизистой ротовой полости, тяжести в голове, апатии, головокружение и резкое слюноотделение. Агентство подчеркивает, что у потребляющих снюс и насвай людей возрастает риск лейкоплакии и патологических изменений ротовой полости, считающимися предшественниками рака половой полости.

При этом в агентстве указали, что никотин не входит в запрещенный список, но включен в программу мониторинга на протяжении многих лет, по есть изучается на предмет попадания в список запрещенных в спорте субстанций.

Справка «Известий»

Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время — от 30 до 60—70 минут.

При этом никотин из табака поступает в организм. Снюс относится к бездымному табаку.

Насвай — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щёлочь. Также в состав продукта могут входить растительное масло и другие компоненты. Для улучшения вкуса могут добавляться приправы.

14 мая РУСАДА дисквалифицировало скейтбордиста Максима Круглова на четыре года в связи с нарушением антидопинговых правил. Спортсмена признали виновным в нарушении пункта 2.3 Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб).

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