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ФК «Тоттенхэм» показал домашнюю и выездную форму

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Фото: twitter.com/Tottenham Hotspur (@SpursOfficial)
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Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20. Снимки экипировки опубликовала пресс-служба команды на странице в Twitter.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», в домашней форме лондонцы сохранили привычные белые футболки с V-образным вырезом и темно-синие шорты. На выезд футболисты будут надевать темно-синие комплекты.

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» занял четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, заработав 71 очко в 38 турах. В Лиге чемпионов они дошли до финального матча, в котором уступили «Ливерпулю» со счетом 0:2.

2 июля «Тоттенхэм» объявил о первом за полтора года трансфере. К команде присоединился 18-летний крайний нападающий «Лидса» Джек Кларк.

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