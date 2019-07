ФК «Тоттенхэм» показал домашнюю и выездную форму

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20. Снимки экипировки опубликовала пресс-служба команды на странице в Twitter.

