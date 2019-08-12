Анастасии Заворотнюк хотят запретить выезд за рубеж

Актрисе Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд из России из-за накопившихся долгов.

Семь лет назад звезда взяла кредит на 44 млн рублей, чтобы приобрести землю недалеко от Москвы, пишет Starhit в понедельник, 12 августа. Эту сумму артистка выплатила еще в прошлом году, однако за время судебных разбирательств у нее накопилась другая задолженность.

Как поясняет издание, иск в суд подали приставы Тропарево-Никулинского района, которые так и не получили от Заворотнюк исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей. Они потребовали ограничить знаменитости выезд за границу.

«Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет», — рассказал один из адвокатов артистки Виктор Пастрнак.

Однако Заворотнюк и ее представители не считают сложившуюся ситуацию серьезной. Они заверяют, что звезда не испытывает никаких проблем.

Ближайшее заседание по делу состоится в начале сентября.

В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Она родила дочь Милу от своего мужа, фигуриста Петра Чернышева.