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Анастасии Заворотнюк хотят запретить выезд за рубеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Актрисе Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд из России из-за накопившихся долгов.

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Семь лет назад звезда взяла кредит на 44 млн рублей, чтобы приобрести землю недалеко от Москвы, пишет Starhit в понедельник, 12 августа. Эту сумму артистка выплатила еще в прошлом году, однако за время судебных разбирательств у нее накопилась другая задолженность.

Как поясняет издание, иск в суд подали приставы Тропарево-Никулинского района, которые так и не получили от Заворотнюк исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей. Они потребовали ограничить знаменитости выезд за границу.

«Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет», — рассказал один из адвокатов артистки Виктор Пастрнак.

Однако Заворотнюк и ее представители не считают сложившуюся ситуацию серьезной. Они заверяют, что звезда не испытывает никаких проблем.

Ближайшее заседание по делу состоится в начале сентября.

В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Она родила дочь Милу от своего мужа, фигуриста Петра Чернышева.

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