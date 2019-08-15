Юрий Шатунов ушел из «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май», сообщил продюсер коллектива Андрей Разин в четверг, 15 августа.

«Официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни», — написал он в своем Instagram.

По словам продюсера, 45-летний Шатунов заявил, что перерос песни коллектива и больше не хочет их петь на своих концертах. Речь идет в том числе и о таких популярных композициях, как «Седая ночь», «Белые розы» и «Розовый вечер». В связи с этим он посоветовал поклонникам певца и рекламодателям учитывать при покупке билета на концерты, что там будет звучать другой репертуар.

Теперь песни «Ласкового мая» можно будет услышать только на официальных концертах с участием Разина, пишет «Газета.ру». Остальным артистам грозит штраф в случае их публичного исполнения.

В начале июля сообщалось, что Шатунова госпитализировали в Москве после масштабного гастрольного тура. Его прооперировали от воспалительного процесса гайморовой пазухи, после чего он две недели пробыл в больнице.