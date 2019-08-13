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Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

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Фото: Instagram/buzova86
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Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.

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Во вторник, 13 августа, певица разместила в своем Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и тщательно облизывает за собой тарелку. Бузова восторгается вкусом еды и заявляет, что она «блокадница». В комментариях к посту подписчики обрушились на ведущую с критикой за фразу про блокадный Ленинград.

По словам Ирины Бузовой, бабушка певицы пережила блокаду и некоторые ее привычки укоренились во всей семье.

«Точно так же с папой мы любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах. Что в этом такого?» — сказала женщина журналистам РЕН ТВ.

Она подчеркнула, что «каждый видит в мере своей испорченности». Бузова-старшая полагает, что в Сети могут раскритиковать за любую публикацию.

«В войну выживали люди те, которые могли, несмотря на ужасы войны, любить и шутить. Она никого не оскорбляла», — подытожила мать певицы.

Ранее в этот же день на гнев подписчиков отреагировала и сама Ольга Бузова. Она пояснила, что родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду.

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