Прямой эфир

В Москве решили не отменять концерт Пласидо Доминго из-за секс-скандала

0
Фото: Global Look Press/Roman Vondrous
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве, который намечен на 17 октября, отменять не планируют. Об этом сообщили в «Крокус Сити Холле», где должен выступить артист.

Голая правда: империи нижнего белья угрожает педофильский скандал
От знаменитого бренда Victoria’s Secret отворачиваются покупательницы

«Никакой информации об отмене концерта у нас нет, пока не планируем — всё остается в силе», — сказал представитель концертной площадки агентству «РИА Новости» в среду, 14 августа.

Днем ранее Доминго обвинили в сексуальных домогательствах девять артисток. Из показаний восьми певиц и танцовщицы следует, что первый эпизод домогательств имел место еще в 1980 году. Семь из девяти артисток указали, что в их карьере начались неблагоприятные изменения после того, как они отказывались встречаться с певцом. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.

После этих обвинений Симфонический оркестр американского штата Филадельфия отказался выступать на одной сцене с Доминго. Вслед за ним Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием артиста, намеченный на 6 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пригожин высказался по поводу шутки Бузовой о блокадниках
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017