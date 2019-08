В США оркестр отменил участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала

Симфонический оркестр американского штата Филадельфия отказался выступать на одной сцене с испанским оперным певцом Пласидо Доминго, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Адресованное певцу приглашение принять участие в премьерном концерте сезона было аннулировано.

Как сообщается в блоге коллектива в Twitter, Доминго не будет участвовать в мероприятии, которое должно состояться 18 сентября.

The Philadelphia Orchestra Association has withdrawn its invitation to Plácido Domingo to appear as part of its Opening Night concert on September 18, 2019. pic.twitter.com/5wJXkuhI8t