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В США оркестр отменил участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала

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Фото: Global Look Press/Oscar Gonzalez
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Симфонический оркестр американского штата Филадельфия отказался выступать на одной сцене с испанским оперным певцом Пласидо Доминго, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Адресованное певцу приглашение принять участие в премьерном концерте сезона было аннулировано.

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Как сообщается в блоге коллектива в Twitter, Доминго не будет участвовать в мероприятии, которое должно состояться 18 сентября.

«Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашенных исполнителей и композиторов, для нашей аудитории», — говорится в сообщении.

Ранее 13 августа сообщалось, что Доминго обвинили в сексуальных домогательствах девять артисток. Из показаний восьми певиц и танцовщицы следует, что первый эпизод домогательств имел место еще в 1980 году. Семь из девяти артисток указали, что в их карьере начались неблагоприятные изменения после того, как они отказывались встречаться со знаменитым тенором. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.

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