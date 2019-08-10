Голая правда: империи нижнего белья угрожает педофильский скандал

В компании Victoria’s Secret, вероятно, самой известной фирме по производству и продаже женского белья, грядут большие перемены. Почти одновременно в начале августа стало известно, что марка впервые в своей истории подписала рекламный контракт с транссексуальной моделью (бразильянкой Валентиной Сампайо) и отменила в этом году традиционное шоу «ангелов», развлекавшее публику почти два десятка лет. Но и это еще не всё, о своей отставке заявил едва ли не самый важный человек в Victoria’s Secret — директор по маркетингу Эд Разек, собственно, и придумавший в середине 1990-х проводить экстравагантные показы с «ангелами», а чуть позже — транслировать их через каналы ТВ, а затем и интернета. И совсем уж неприятные новости могут вскоре сообщить не в гламурных СМИ, а в залах окружного суда Нью-Йорка — и связанные не с бизнесом. Впрочем, обо всем по порядку: «Известия» разбирались, что же происходит со знаменитой маркой.

Сампайо Модель Валентина Сампайо Фото: Global Look Press/Paulo Lopes

Отстали от жизни

Проблемы у Victoria’s Secret начались не сегодня. Бренд уже несколько лет подвергается яростной критике со стороны разного рода активистов и «лидеров мнений» за нежелание адаптировать свой имидж и свою продукцию к нынешним «прогрессивным» тенденциям (в частности, за отказ приглашать моделей «плюс-сайз» и трансгендеров). Кроме того, тревожную тенденцию показывал и рынок: покупательницы всё чаще отказываются от «сексуальных» комплектов белья в пользу практичных и удобных. Самые радикальные марки (и покупательницы) вообще делают выбор в пользу белья gender-fluid, одинаково подходящего и мужчинам, и женщинам. И хотя основанный в 1977 году бренд по-прежнему занимает около 60% рынка Северной Америки, популярность его явно падает.

Еще одним свидетельством тому стал феноменальный провал последней трансляции показа Victoria’s Secret Fashion Show в декабре 2018 года (притом что это было юбилейное, 20-е шоу). Если в 2014 году шоу посмотрели около 10 млн американцев, то в прошлом — лишь около 3 млн. При этом женская аудитория показов практически всегда составляла менее половины всех зрителей — что само по себе служит аргументом для тех, кто считает продукцию марки рассчитанной в первую очередь на мужское одобрение.

В этом году показа, судя по всему, не состоится вообще — новостью поделилась одна из «ангелов» бренда; сами представители фирмы пока отделываются туманными заявлениями о «пересмотре концепции» и «адаптации к новым условиям». Впрочем, что телетрансляции мероприятия (если оно вдруг всё же состоится) не будет, было официально сообщено еще зимой — ситуация, когда больше телезрителей предпочли посмотреть очередную серию «Симпсонов», для Victoria’s Secret представляется как минимум оскорбительной.

шоу Victoria's Secret Fashion Show, 2018 год Фото: Global Look Press/AUG

Осенью 2018 года в интервью Vogue (оно состоялось еще до декабрьского фиаско) Разек самоуверенно рассуждал о том, что трансгендерные и полные модели «не вписываются в концепцию Victoria’s Secret». Похоже, один из самых удачливых маркетологов последних 30 лет в первый раз ошибся. Сразу же после того, как стало известно о заключении контракта с Валентиной Сампайо, Разек объявил о своем уходе из L Brands, материнской компании, владеющей брендом Victoria’s Secret. Примечательно, впрочем, что новость о приглашении трансгендерной модели для съемок каталога марки первым сообщил агент Сампайо, а не пресс-служба Victoria’s Secret.

«Революционное» решение тем не менее вызвало очередную волну критики — на сей раз фирму обвинили в том, что она просто пытается улестить общественное мнение, не меняя в целом своей маркетинговой политики. Действительно, пока ничто не говорит о том, что Victoria’s Secret готова отказаться от секси-дизайна.

Но проблема еще и в том, что старая максима sex sells («секс помогает продажам»), похоже, больше не работает. Новое поколение покупательниц (по крайней мере, на Западе) отказывается тратить деньги на белье, единственная цель которого — сделать их привлекательными в глазах мужчин. «Женщины хотят комфорта — мы даже перестали предлагать трусики-танга, ими никто не интересуется, — говорит Каталина Джиралд, основательница популярного среди миллениалов «социально ответственного» бренда белья Naja. — Если посмотреть в прошлое, белье было функциональным. Оно было придумано, чтобы поддерживать тебя, а не делать «сексуальной». Рынок подтверждает мнение Джиралд: за прошлый год акции L Brands упали на 41%, а уже в 2019-м компания объявила о закрытии 53 магазинов Victoria’s Secret по всему миру.

Не с тем связались

Но самый большой удар по имиджу марки, похоже, еще впереди. Как показало расследование New York Times, арестованный в начале июля по обвинению в торговле людьми (в том числе несовершеннолетними) с целью сексуальной эксплуатации финансист-педофил Джеффри Эпштейн представлялся своим жертвам «скаутом» Victoria’s Secret, обещая помощь в модельной карьере. Мария Фармер, работавшая в приемной Эпштейна в конце 1990-х, рассказала изданию New Yorker, что некоторые из девочек, приходивших в особняк бизнесмена, были одеты в школьную форму. Ей объяснили, что все они приходят на кастинги для Victoria’s Secret. По словам модели Алисии Арден, именно под предлогом «кастинга» Эпштейн заманил ее в 1997 году в свой гостиничный номер, где пытался изнасиловать.

По версии прокуратуры штата Нью-Йорк, термин «кастинг» служил эвфемизмом для сексуальных оргий, в которых участвовали гости и друзья Эпштейна. Среди которых был и глава L Brands, 81-летний миллиардер Лесли Векснер. Судя по всему, Векснер знал, что Эпштейн выдает себя за важного человека в Victoria’s Secret — впрочем, фактически так оно и было. Эпштейн настолько очаровал престарелого бизнесмена, что тот доверил ему управление личными финансами, а также неоднократно помогал выпутываться из неприятностей (Арден заявила на Эпштейна в полицию сразу после инцидента, но дело замяли).

Джеффри Эпштейн Финансист США Джеффри Эпштейн во время слушания по его делу о торговле людьми, набросок в суде, Нью-Йорк Фото: REUTERS/Jane Rosenberg

Сегодня Векснер клянется, что ничего не знал о наклонностях Эпштейна — что, в принципе, может быть и правдой. Тем не менее, по данным Bloomberg, еще в 2005 году Разек на вечеринке у Эпштейна рассказывал одному из гостей, что Victoria’s Secret пользуется услугами моделей, найденных финансистом. Отношения между партнерами резко прекратились в 2007 году — незадолго до того, как Эпштейн первый раз был привлечен к ответственности по обвинению в педофилии. Тогда ему удалось пойти на сделку с правосудием и отделаться полутора годами тюрьмы (отсидел он лишь 13 месяцев, при этом большую часть времени финансисту было позволено проводить в своем особняке в Палм-Бич; в камеру он возвращался лишь на ночевку).

В начале августа 2019 года губернатор Флориды Рон ДеСантис призвал правоохранительные органы заново открыть дело по обвинениям 2008 года. Суд над Эпштейном должен начаться лишь в следующем году; правда, есть большие сомнения, что обвиняемый до него доживет — он уже пытался покончить с собой в камере. Имена гостей его особняка (от британского принца Эндрю до Билла Клинтона), ставшие известны СМИ, подтверждают, что, если Эпштейн решит рассказать всё, последствия для западной политической и бизнес-элиты могут оказаться крайне плачевными.

Впрочем, несчастья Victoria’s Secret не заканчиваются и этим скандалом. Как выяснили журналисты Bloomberg, уже в 2010-х бренд продолжал сотрудничать с французским модельным агентством МС2, владелец которого Жан-Люк Брунель обвиняется в торговле несовершеннолетними — в частности, в «поставках» девочек 12–14 лет самому Эпштейну (который, кстати, инвестировал в бизнес Брунеля $1 млн). Более того, Брунель даже навещал Эпштейна во время его кратковременной «отсидки» в 2008 году — судя по всему, отношения между ними не просто деловые, но дружеские.

В расследовании Bloomberg приводится также и тот факт, что еще в 2014 году президент МС2 Джефф Фуллер представил Брунелю служебное письмо, в котором обратил внимание владельца компании на беспокойство крупных клиентов его отношениями с Эпштейном. В списке «обеспокоенных» были Saks, Nordstrom, Macy’s и другие — Victoria’s Secret упомянута не была.

Похоже, для некогда главной марки женского белья, три десятилетия символизировавшей сексуальность и раскрепощенность, наступают тяжелые времена: и то и другое больше не ассоциируется с кружевами и прозрачными трусиками . И даже если марке удастся вывернуться из скандала с Эпштейном и Брунелем, не факт, что она сумеет адаптировать свою линейку к требованиям времени.

Даже если это получится, то легенда Victoria’s Secret уйдет в небытие, сменившись просто «еще одним брендом» нижнего белья.