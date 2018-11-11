Крылатую хотели: модели Victoria’s Secret начали раздражать феминисток

На протяжении двух десятилетий нижнее белье Victoria`s Secret и демонстрирующие его модели считались идеалом женственности и сексуальности. Но с приходом эпохи «сильных женщин» и гендерного равенства «ангелам» марки стало всё сложнее оставаться символами красоты и стиля. На состоявшемся 8 ноября в Нью-Йорке показе Victoria`s Secret представила новую коллекцию и традиционную «вишенку на торте» — бриллиантовый бюстгальтер Fantasy Bra. «Известия» рассказывают о драгоценном предмете туалета и о том, почему современные молодые девушки больше не понимают и не принимают сексуальность в стиле VS.

Алмазный понт

Каждый ноябрь компания Victoria`s Secret представляет новую коллекцию нижнего белья и купальников, демонстрируемую самыми красивыми и высокооплачиваемыми моделями в мире. Позже, в декабре, шоу показывают по ТВ в 190 странах мира.

В 2018-м честь продемонстрировать изюминку коллекции — драгоценный Fantasy Bra — выпала шведской модели Эльзе Хоск. Ювелирное изделие было создано Atelier Swarovski из серебра, 2100 бриллиантов и одного крупного топаза. Чтобы создать бюстгальтер, потребовалось 930 часов работы. Общий вес камней составляет 71 карат. Единственный и неповторимый Fantasy Bra стоит $1 млн.

На этот раз компания постаралась идти в ногу с модными трендами и выполнила ювелирный лифчик в виде спортивного бра, а не тесного эротичного пуш-апа, как в предыдущие годы.

Эльза Хоск отметила, что предмет туалета «очень крутой, простой, современный», и обратила внимание, что он выполнен в актуальном духе 1990-х.

История ювелирного бюстгальтера на миллион началась в 1996 году. Первое драгоценное изделие от Victoria`s Secret, которое называлось Million Dollar Miracle Bra, представила топ-модель Клаудия Шиффер. Никто и никогда не делал ничего подобного, это была настоящая модно-эротическая бомба.

Но такого эффекта компании показалось мало. В последующие годы VS представляла всё более и более дорогие и искусные версии творения. Самым дорогим бюстгальтером в истории стал Red Hot Fantasy Bra ценой $15 млн. Предмет, украшенный бриллиантами весом 1300 карат и тайскими кроваво-красными рубинами, представила модель Жизель Бюндхен. Лифчик занял достойное место в Книге рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет нижнего белья. По сравнению с Red Hot Fantasy Bra изделие 2018 года кажется практически бюджетным вариантом.

01_Victorias_Secret_2018-11-09T033701Z_1599171229_RC1A89E45D40_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET 8 ноября в Нью-Йорке прошел очередной показ моделей знаменитого бренда женского белья Victoria's Secret. «Известия» подготовили фоторепортаж о самых запоминающихся моментах шоу Фото: REUTERS/Mike Segar 02_Victorias_Secret_2018-11-09T021826Z_327122992_RC1B210AD640_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Для участия в показах традиционно приглашают самых известных моделей, таких как Адриана Лима, представившая коллекцию Shooting Star. Лима работала с маркой два десятилетия, и этот показ стал для 37-летней модели последним Фото: REUTERS/Mike Segar 03_Victorias_Secret_2018-11-09T021145Z_666644327_RC1D6F25FAE0_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Шведская модель Эльза Хоск появилась на подиуме в серебряном бюстгальтере Fantasy Bra стоимостью 1 миллион долларов, созданном совместно с ювелирной компанией Swarowski Фото: REUTERS/Mike Segar 04_Victorias_Secret_2018-11-09T031218Z_1690192481_RC1CF5255E90_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET В качестве приглашенного дизайнера в этом году выступила модная британка Мэри Катранзу, предложившая в качестве доминирующего мотива клетку-шотландку Фото: REUTERS/Mike Segar 05_Victorias_Secret_2018-11-09T025528Z_1716361604_RC1BD17CD2E0_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Модель Бехати Принслу (вторая справа) вернулась на подиум после рождения ребенка, продемонстрировав потрясающую фигуру Фото: REUTERS/Mike Segar 06_Victorias_Secret_2018-11-09T021640Z_1479042065_RC1866FEE0F0_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Музыкальное сопровождение обеспечивали такие звезды, как Биби Рекса (на фото), Рита Ора, Сэм Мендес, The Chainsmokers, Келси Баллерини и The Struts Фото: REUTERS/Mike Segar 07_Victorias_Secret_2018-11-09T033644Z_395100726_RC18B2B36040_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Моделей Victoria's Secret официально называют «ангелами» Фото: REUTERS/Mike Segar 08_Victorias_Secret_2018-11-09T033725Z_1559255618_RC1943A723F0_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Впрочем, «крылья» Грейс Бол более напоминали атрибут гигантской летучей мыши Фото: REUTERS/Mike Segar 09_Victorias_Secret_2018-11-09T021815Z_684605144_RC130B63B520_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Обувь для шоу (а это около 100 пар босоножек и ботильонов) создал известный дизайнер Брайан Этвуд Фото: REUTERS/Mike Segar 10_Victorias_Secret_2018-11-09T031211Z_783716487_RC1FB521DFE0_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Владеющая брендом холдинговая компания L Brands недавно сообщила о росте продаж на 8% Фото: REUTERS/Mike Segar 11_Victorias_Secret_2018-11-09T033711Z_1069244396_RC1B1FA880C0_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Не обошлось и без знаменитой канадской модели Винни Харлоу Фото: REUTERS/Mike Segar 12_Victorias_Secret_2018-11-09T021636Z_2129156184_RC1A85D2FBB0_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Мэри Катранзу творчески подошла к форме «ангельских крыльев»: у кого-то они напоминали оперение райской птицы, а Джиджи Хадид вышла на подиум почти что с настоящим парашютом Фото: REUTERS/Mike Segar 13_Victorias_Secret_2018-11-09T021837Z_1601042619_RC1B2F151560_RTRMADP_3_FASHION-NEW-YORK-VICTORIAS-SECRET Шоу обошлось более чем в 10 млн долларов Фото: REUTERS/Mike Segar

Бельевая экономика и социальные отношения

Расцвет Victoria`s Secret пришелся на первые годы текущего десятилетия. В 2012 году выручка компании составила $6 млрд. VS стала крупнейшим ритейлером нижнего белья в США.

Амбассадоры бренда называются «ангелами», поскольку выходят на подиум с огромными крыльями за спиной. Для любой модели стать лицом компании было и остается большим карьерным успехом.

Именно «ангелы» являются самыми узнаваемыми и высокооплачиваемыми моделями мира. Верхние позиции в списках Forbes занимают лица Victoria`s Secret. Например, в тройке лидеров 2017 года Кендалл Дженнер, Жизель Бюндхен и Крисси Тейген. Каждая — или бывший, или нынешний «ангел». Вместе они заработали $53 млн в прошлом году.

На протяжении более чем двух десятилетий «ангелы» диктуют, что следует считать идеалом женской красоты. VS предъявляет строгие и довольно однообразные требования к своим посланницам: высокий рост, худоба в сочетании с поднятой грудью и округлыми бедрами, правильные черты лица, густые волосы.

VS Один из магазинов Victoria`s Secret Фото: Global Look Press/Artur Widak

Много лет целевая женская аудитория послушно восхищалась «ангелами». Однако в последние годы, даже признавая их физическое совершенство, покупательницы, СМИ и блогеры всё чаще напоминают Victoria`s Secret о том, что современная красота подразумевает разнообразие типажей. А идеал привлекательности, продвигаемый компанией, всё чаще называют недостижимым и потому не вполне здоровым.

Изменение настроений не могло не сказаться на продажах: с 2016 года спад приобрел заметный характер. Компания упустила или проигнорировала момент, когда покупательницы заинтересовались бодипозитивом, бьюти-разнообразием, ЗОЖ. Молодые девушки захотели носить не эротичное, а удобное белье. Это совсем не то, чем всегда славилась Victoria`s Secret: конек марки — купальники и кружевные лифчики с эффектом пуш-ап, визуально увеличивающие грудь, а не простые спортивные топы из приятных телу натуральных материалов.

«Victoria`s Secret до сих пор не поняла, что женщины отворачиваются от их гиперсексуальных маркетинговых кампаний. Другие ритейлеры, такие как Abercrombie & Fitch и American Apparel, перестали делать ставку на секс, но Victoria’s Secret отказывается меняться», — писал Forbes в 2016 году.

«Интернет стал причиной успеха, а теперь будет одной из причин падения», — пишет о VS портал Hypebae в 2018 году. Под этим подразумевается, что марка слишком долго игнорировала критически важные для современных женщин темы, обсуждаемые в соцсетях: феминизм, движение #MeToo, появление моделей формата плюс-сайз и других манекенщиц с «необычной» внешностью.

Поняв необходимость перемен, VS приступила к экспериментам. В 2016 году марка решила более не заниматься пляжными коллекциями и одеждой, сосредоточившись на белье, косметике и парфюме. Предложила бюджетные варианты бюстгальтеров за $10. Отказалась от рассылок каталогов по почте как старомодного маркетингового инструмента. Меры пока не дают желаемого коммерческого эффекта.

Кроме того, за последние несколько лет появилось много новых брендов, которые чутко прислушиваются к тому, чего хотят миллениалы и джен-зеты, два самых молодых и активных поколения покупателей. Например, Aerie — бренд, принадлежащий American Eagle Outfitters, — сделал своим лицом пышнотелую модель Искру Лоуренс и предложил покупателям простые и удобные комплекты белья с широким размерным рядом.

Критика и упреки

Марку упрекают и в пренебрежении расовым разнообразием. Конечно, среди «ангелов» есть чернокожие модели и латиноамериканки. Но, например, за 22 года существования драгоценного Fantasy Bra компания лишь пять раз доверила его демонстрацию «цветным» моделям.

Еще один момент, огорчающий потенциальных покупательниц: в «ангельских» рядах нет пышных моделей. Покупательницы не могут или не хотят ассоциировать себя с «ангелами», охват талий которых не превышает 60 см. Женщины считают физическую планку, предлагаемую VS как золотой стандарт красоты, недостижимой. Модели и сами не раз рассказывали, на какие ухищрения им приходится идти, чтобы выполнить жесткие требования к внешности. Например, в 2012 году «ангел» Адриана Лима призналась, что девять дней сидела на жидкой диете, чтобы сбросить вес после рождения ребенка и выглядеть достойно к ежегодному дефиле. Но руководство VS говорит, что и диеты, и изнурительные тренировки — это инициатива самих моделей, а не требования бренда.

Перед показом в этом году директор по маркетингу владеющего VS холдинга L Brands прояснил позицию марки по поводу внешности моделей. Почему они не хотят видеть в рядах «ангелов» девушек формата плюс-сайз? «Я не думаю, что мы можем меняться под потребности абсолютно каждого покупателя. Я всегда спрашиваю себя: если мы это сделаем, то для чего? Почему мы включим этого человека [в шоу]? Чтобы заставить замолчать репортера? Мы включим его, потому что это правильно или потому что это политкорректно?» — рассуждает Эд Разек.

Примерно по той же причине, объяснил Разек, на шоу не будет моделей-трансгендеров. Маркетолог полагает: тот факт, что ежегодный показ VS смотрит по телевизору миллиард зрителей в 190 странах мира, говорит о том, что и продукция, и концепция марки людям по-прежнему нравятся. Наконец, общественность любит пенять Victoria`s Secret на излишнюю сексуализацию образа современной женщины. Но проблема в том, что эротичность всегда была главной «фишкой» бельевой коллекции бренда.

Может показаться, что корпорация бриллиантовых бра совсем не стремится в объятия феминизма, но это всё же не так. Внимательные критики уже заметили новые брендовые интонации на показе в ноябре 2018-го. В частности, отмечается, что «ангелов» одели в большее количество одежды, чем обычно. Если ранее всё, что было в распоряжении моделей, — это нижнее белье и крылья за спиной, то в этот раз они выходили на подиум и в куртках, и в кофтах с капюшонами, и в платьях.

Кроме того, в коллекциях появились трикотажные спортивные бра-топы и бралетты без поролоновых подушечек и приподнимающих грудь «косточек».

Victoria`s Secret хочет стать современнее, но сделать это по-своему. Что из этого получится, можно будет увидеть в годовом финансовом отчете бренда за 2019 год.