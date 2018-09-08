Экстремальный бодипозитив: как пышное тело меняет мир

Самая толстая модель в мире, весящая 155 кг, американка Тесс Холлидей — на обложке свежего номера Cosmopolitan. Почему это важно и что хочет этим сказать женщинам индустрия моды и красоты, выяснял портал iz.ru.

Очень большое событие

Анонс появления 33-летней Холлидей на обложке октябрьского номера британской версии Cosmo, сделанный самой моделью в соцсетях, стал активно обсуждаемым интернет-общественностью событием. Модель поблагодарила журнал за эту невероятную возможность и отметила, что если бы в юности увидела в глянце кого-то вроде нее, это изменило бы ее жизнь. Известно, что в школьные годы Тесс была объектом травли из-за веса, также над фигурой девушки жестоко насмехался отец.

Why the feedback to our @Tess_Holliday shoot proves this is the magazine cover we all needed https://t.co/deqxM3chK6 — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) 30 августа 2018 г.

Холлидей получила известность в 2013 году, основав бодипозитивное онлайн-движение Eff Your Beauty Standards.

А в 2015 году с ней заключило контракт крупное модельное агентство MiLK Management. Она уже успела появиться на обложках изданий People и LA Weekly, но именно обложку Cosmopolitan как влиятельного женского журнала считает новой вершиной своей карьеры.

У уроженки штата Миссисипи 1,7 млн подписчиков в соцсетях, так что есть кому порадоваться ее успехам. Но далеко не все счастливы за Холлидей. Ее аккаунты в соцсетях завалены возмущенными комментариями от пользователей со всего мира, которые не считают, что девушка весом полтора центнера — это хороший пример для подражания. В частности, люди считают размещение страдающей ожирением женщины на обложке не более уместным и адекватным, чем пропаганду курения и пьянства.

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган суммировал мнение недоброжелателей, написав о появлении Тесс на глянцевой обложке: «В момент, когда Британия борется с беспрецедентным кризисом ожирения, появляется вот такая новая обложка Cosmo. Видимо, мы должны смотреть на это как на «огромный шаг на пути к бодипозитиву». Какая чушь. Эта обложка так же опасна и неправильна, как чествование моделей нулевого размера».

Холлидей не осталась в долгу и ответила Моргану в соцсетях: «Всем, кто считает меня бременем для британской медицины: я американка, так что вас не должна волновать моя толстая задница. Беспокойтесь лучше о том, какие вы ужасные люди, раз ноете, что мое изображение на обложке глянцевого журнала как-то влияет на вашу жизнь и узкие взгляды».

На фото: Холлидей с сыном Боуи.

Стоит отметить, что в интервью Cosmo модель рассказывает о собственной недавней борьбе с депрессией. Ментальное расстройство было вызвано еще большим увеличением веса (Тесс родила ребенка в 2016 году). «Я хотела просто исчезнуть, испариться», — призналась женщина.

Волшебство социальных медиа

Движение бодипозитив существует уже далеко не первый год, как и понятие «модель формата plus-size». Среди последних есть девушки с очень разными фигурами — не все могут соперничать габаритами с Тесс Холлидей. Пожалуй, самые известные имена этой индустрии — Эшли Грэм и Искра Лоуренс.

У Эшли Грэм 7,4 млн подписчиков в Instagram.

У Искры Лоуренс — 4,2 млн Instagram-фанатов.

Появление таких моделей на обложках журналов, подиумах и в онлайн-кампаниях не могло не повлиять на стандарты красоты. Можно утверждать, что теперь curvy (пышная) — один из актуальных бьюти-типажей современности. Другой вопрос, что вовсе не единственный (как, возможно, хотелось бы сторонницам бодипозитива).

В 2018 году университет Миссури в Канзас-Сити опубликовал результаты своего исследования, посвященного восприятию различных типажей женской внешности. Респондентам предлагалось выбрать изображения обладательниц наиболее привлекательных, на их взгляд, фигур. Участники отдали предпочтение более мускулистым и подтянутым девушкам, а худощавые показались большинству менее сексуальными.

Руководитель исследования Франсес Бозик поясняет, что работа ставила своей целью продемонстрировать, как меняются взгляды на привлекательность под воздействием популярных хештегов, онлайн-кампаний и аккаунтам знаменитостей. По мнению исследователей, на сдвиг в восприятии красоты повлиял, в частности, хештег #fitspo, популярный у поклонников здорового образа жизни.

На основании этого исследования вполне можно предположить, что в той или иной степени популярным может стать практически любой тип внешности, активно продвигаемый с помощью звезд и социальных медиа. В том числе и такой, каким обладает Тесс Холлидей.

Медицина и бодипозитив

Во Всемирной организации здравоохранения больше любят статистику, чем хештеги. Свой взгляд на вопросы лишнего веса врачи не меняли. Более того, в ВОЗ как никогда озабочены распространением ожирения среди детей и подростков. В своей брошюре, посвященной проблеме лишнего веса, медики указывают, что с 1980 года количество страдающих ожирением во всем мире удвоилось, а число полных детей в возрасте до 5 лет составляет более 40 млн.

body1 Всемирная организация здравоохранения озабочена распространением ожирения среди детей и подростков Фото: Global Look Press/West Coast Surfer

Также в ВОЗ не устают напоминать, что повышенный индекс массы тела (ИМТ) увеличивает вероятность развития болезней сердца, инсультов, диабета, болезней опорно-двигательного аппарата и некоторых онкозаболеваний (в частности, очень распространенного рака молочной железы).

Возможно ли, что под давлением бодипозитива и его сторонников ВОЗ пересмотрит свои рекомендации по «правильному» ИМТ? В данный момент такой вариант кажется невероятным, но исключить его полностью нельзя. Организация уже пересматривала некоторые парадигмы из-за изменения общественного мнения. Например, ранее в 2018 году ВОЗ из-за мощного социального прессинга уже исключила трансгендерность из классификации психических заболеваний. Кто кого — бодипозитив медицину или наоборот, — покажет будущее.