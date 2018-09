Экстремальный бодипозитив: как пышное тело меняет мир

Самая толстая модель в мире, весящая 155 кг, американка Тесс Холлидей — на обложке свежего номера Cosmopolitan. Почему это важно и что хочет этим сказать женщинам индустрия моды и красоты, выяснял портал iz.ru.

Анонс появления 33-летней Холлидей на обложке октябрьского номера британской версии Cosmo, сделанный самой моделью в соцсетях, стал активно обсуждаемым интернет-общественностью событием. Модель поблагодарила журнал за эту невероятную возможность и отметила, что если бы в юности увидела в глянце кого-то вроде нее, это изменило бы ее жизнь. Известно, что в школьные годы Тесс была объектом травли из-за веса, также над фигурой девушки жестоко насмехался отец.

