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На обложке Cosmopolitan появилась модель весом полтора центнера

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Фото: Global Look Press/Birdie Thompson/AdMedia
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Британская версия женского журнала Cosmopolitan поместила на обложку модель с пышными формами Тесс Холлидей. Фото нового выпуска журнал опубликовал у себя в Instagram.

«Я реально стала космогерл! Не могу поверить в это! Спасибо редакции журнала за эту невероятную возможность! Если бы я увидела подобное тело, когда была юной девушкой, это изменило бы мою жизнь», — написала Холлидей на своей странице Instagram.

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Она надеется, что это событие поможет кому-то принять и полюбить себя, пишет «Газета.ру».

Мнения пользователей соцсетей разделились. Часть подписчиков модели восхищается ее личностью и красотой, другие же обвиняют в пропаганде ожирения.

Тесс Холлидей — известная на весь мир модель плюс-сайз. У нее более 1,6 млн подписчиков в Instagram. Девушка весит около 155 кг при росте 160 см и считается самой полной манекенщицей мира.

В марте сообщалось, что супермодель плюс-сайз Эшли Грэм получила награду Women’s Empowerment Awards за продвижение бодипозитива.

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