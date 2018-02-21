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Бесполый человек впервые появился на обложке журнала

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Активист Райан Дав, не причисляющий себя ни к одному из полов, появился на обложке журнала Diva. Об этом сообщает The Independent.

Дав считает, что гендер является социальным конструктором и ограничивает личность. Поэтому модель предпочитает в отношении себя местоимение «оно». Ранее активист снимался в фотосессиях для Vogue, Elle и Cosmopolitan. Там оно позировало как в женском белье, так и в мужском.

 «Я польщено и надеюсь, что на обложках журналов появятся еще больше самых разных личностей», — говорит модель.

Также Дав отметило, что в детстве чувствовало себя некрасивой девочкой.

«Я всегда знало то, что знаю о себе сейчас, просто не могло выразить словами. Я — это просто я», — объясняет модель.

Активист также пожаловался, что представителям людей без пола до сих пор приходится сталкиваться с непониманием и осуждением.

Журнал Diva специализируется на материалах для представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее портал iz.ru сообщал, что учителям британской школы для девочек запретили использовать слово «девочки» во время обращения к ученицам. Причиной такого решения стало нежелание обидеть тех, кто еще не определился со своим полом.

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