Бесполый человек впервые появился на обложке журнала
Активист Райан Дав, не причисляющий себя ни к одному из полов, появился на обложке журнала Diva. Об этом сообщает The Independent.
Дав считает, что гендер является социальным конструктором и ограничивает личность. Поэтому модель предпочитает в отношении себя местоимение «оно». Ранее активист снимался в фотосессиях для Vogue, Elle и Cosmopolitan. Там оно позировало как в женском белье, так и в мужском.
«Я польщено и надеюсь, что на обложках журналов появятся еще больше самых разных личностей», — говорит модель.
Также Дав отметило, что в детстве чувствовало себя некрасивой девочкой.
«Я всегда знало то, что знаю о себе сейчас, просто не могло выразить словами. Я — это просто я», — объясняет модель.
Активист также пожаловался, что представителям людей без пола до сих пор приходится сталкиваться с непониманием и осуждением.
Журнал Diva специализируется на материалах для представителей ЛГБТ-сообщества.
Ранее портал iz.ru сообщал, что учителям британской школы для девочек запретили использовать слово «девочки» во время обращения к ученицам. Причиной такого решения стало нежелание обидеть тех, кто еще не определился со своим полом.