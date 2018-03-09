Модель plus-size наградили за продвижение бодипозитива

Самая полная в мире супермодель Эшли Грэм получила награду Women’s Empowerment Awards за продвижение бодипозитива.

Как пишет Footwear News, американскую модель plus-size наградили за «активистскую деятельность по продвижению идеологии бодипозитива и равенства вне зависимости от особенностей внешности в модной индустрии».

«Благодаря моему собственному опыту и опыту тех, с кем я встречалась на своем жизненном пути, я поняла, что наша уверенность в себе и самооценка сильно зависит от неравенства, с которым сталкиваются все женщины», — сказала Грэм на церемонии вручения наград.

По словам модели, продвигать бодипозитив она начала, запустив хэштег #BeautyBeyondSize (красота вне размеров). Грэм привели статистику – каждая вторая девушка готова отказаться от любимого занятия из-за своей внешности.

«Вместе мы сможем научить девушек быть уверенными в себе, не фокусируясь на своем весе, размере одежды, несовершенствах, но при этом ставя перед собой цели и добиваясь их», - заключила Грэм.