Модели Gucci вышли на подиум со своими головами в руках

На модном показе бренда Gucci в Милане модели вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов. Об этом сообщает Reuters.

При этом подиумное пространство было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине.

«Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — пояснил креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле.

Помимо голов, в качестве клатчей модели продемонстрировали детенышей драконов и змей.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что королева Великобритании Елизавета II впервые посетила лондонскую Неделю моды. Неожиданно для всех королева приехала на показ новой коллекции молодого британского кутюрье Ричарда Куинна.