Прямой эфир

Модели Gucci вышли на подиум со своими головами в руках

0
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На модном показе бренда Gucci в Милане модели вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов. Об этом сообщает Reuters.

При этом подиумное пространство было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине.

«Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — пояснил креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле.

Помимо голов, в качестве клатчей модели продемонстрировали детенышей драконов и змей.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что королева Великобритании Елизавета II впервые посетила лондонскую Неделю моды. Неожиданно для всех королева приехала на показ новой коллекции молодого британского кутюрье Ричарда Куинна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неделя «скромной моды» произвела фурор в Лондоне
Опубликовано видео падения модели Кейт Аптон в море со скалы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017