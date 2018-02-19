Неделя «скромной моды» произвела фурор в Лондоне

Откровенные мини и декольте уже не в тренде. В Лондоне произвела фурор неделя «скромной моды». Более 40 дизайнеров показали на подиумах свои коллекции.

Скромная — не значит скучная. Юбки и платья представлены в самых разных цветах и фактурах. Головные уборы — отдельная тема показа. Платки и тюрбаны тоже могут выглядеть современно и даже дерзко. Идея одеваться красиво, но не вызывающе, находит всё больше поклонников. Стильные образы берут на заметку многие знаменитости. «Скромные» линейки есть у Донны Каран, Dolce & Gabbana. Скромный шик оценили миллионы женщин всех религий.