Королева Елизавета II впервые посетила лондонскую Неделю моды

Королева Великобритании Елизавета II впервые стала гостем лондонской Недели моды.

Как сообщает газета Daily Telegraph, королева неожиданно прибыла на показ новой коллекции молодого британского кутюрье Ричарда Куинна.

Он представил публике платья из набивной ткани и головные платки, которые имитируют стиль нарядов британского монарха.

Елизавета II сначала пообщалась с модельерами и вместе с главой Британского совета по вопросам моды Кэролайн Раш ознакомилась с выставленными в демонстрационных залах работами.

Затем королева отправилась на показ коллекции Куинна и заняла место в первом ряду у подиума рядом с главным редактором американского издания журнала Vogue Анной Винтур.

По завершении показа Елизавета II вручила Ричарду Куинну награду своего имени за достижения в области дизайна.