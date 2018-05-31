Шаблон сломали

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Всемирный день блондинок, отмечаемый 31 мая, появился в календаре не так давно. Он был придуман, чтобы все могли, наконец, по достоинству оценить светловолосых дам (не только красоту, но и личные качества). Но увы, многие до сих пор считают достоверными стереотипы о глупости и наивности виновниц торжества! В эту дату портал iz.ru считает справедливым и своевременным рассказать о блондинках, которые уж точно не похожи на героинь анекдотов.
Стереотип № 1: Блондинки плохо водят и опасны за рулем
Разрушительницы: Гонщицы Сабина Шмиц, Сара Фишер, Кармен Хорда
Сара Фишер
Все, конечно, слышали немало анекдотов про блондинок за рулем: от критиков им достается намного больше, чем прочим женщинам-автолюбительницам. Кто знает, возможно, в обвинениях в неумелости и есть доля правды, но хватает и ярких исключений. Например, в мире автоспорта довольно много светлых голов.
https://www.youtube.com/watch?v=KnALDbokB0g
На видео: немецкая гонщица Сабина Шмиц
Немецкая автогонщица Сабина Шмиц, прославившаяся как «Королева Кольца», начала оттачивать водительские навыки, еще не получив права: первый круг по гоночной трассе Нюрбургринг сделала в возрасте 17 лет на мамином BMW. Уже спустя два года девушке принадлежал первый рекорд, установленный во время прохождения трассы на Ford Sierra Cosworth. В 2004 году Шмиц удалось установить рекорд на Jaguar S-Type в эфире передачи Top Gear, побив время гонщика Джереми Кларксона. Сейчас Сабине 49 лет, и она переквалифицировалась в тележурналистки — теперь она ведущая Top Gear.
Еще одна блондинка, американка Сара Фишер, рано осознала любовь к скорости: в 2000 году стала самой молодой женщиной-пилотом в истории гонок Indianapolis 500 — ей было всего 19. Сейчас, в 37 лет, Сара является первой и единственной женщиной-владельцем гоночной команды — она руководит Sarah Fisher Racing.
И вообще, не только мальчики играют в детстве в машинки. Испанка Кармен Хорда, например, увлекалась картингом в 10-летнем возрасте. Возможно, тогда она наверняка не знала, к чему приведет детское хобби: в 2015 году, в возрасте 27 лет Кармен стала пилотом по развитию в команде «Формулы-1» Lotus, а год спустя оказалась на такой же позиции в Renault.
https://www.instagram.com/p/BihzW0lBVfU/?taken-by=carmenjorda
Стереотип № 2: У блондинок нет чувства юмора
Разрушительницы: актрисы Эми Шумер, Риз Уизерспун, Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Чтобы уметь позабавить миллионы, нужно иметь очень хорошее чувство юмора и уметь шутить над самой собой. Многие запоминающиеся роли в комедийных фильмах исполнены именно актрисами-блондинками.
Вот, например, последняя находка Голливуда — стендап-комедиантка Эми Шумер. Девушка прославилась благодаря собственному юмористическому телешоу «Внутри Эми Шумер», а недавно снялась в кинокартине I feel pretty (выйдет в российском прокате под названием «Красотка на всю голову»). Шумер сложно назвать тростинкой, как и главную героиню фильма. В эпоху бодипозитива, когда неудачная шутка о весе может стоить репутации, Эми рискнула и забавно высмеяла комплексы толстушек и показала путь к их преодолению.
https://www.instagram.com/p/BiUtj1HFq_X/?taken-by=amyschumer
На видео: Вечно комплексовавшая из-за фигуры героиня Шумер из фильма «Красотка на всю голову» вдруг осознала, что она — прекрасна. Окружающие, держитесь!
Еще одна актриса и стендап-комедиантка, умеющая рассмешить зрителя до слез — Ребел Уилсон. Как и Эми Шумер, пышнотелая американка сделала внушительный вес своей актерской фишкой.
https://www.instagram.com/p/BgaiNkInFoa/?taken-by=rebelwilson
Но самая известная комедийная блондинка, конечно, Риз Уизерспун. У нее были и драматические роли, но большинство поклонников все равно запомнили ее как смешную калифорнийку Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе» и его сиквела.
https://www.instagram.com/p/BjYzs9il8rN/?tagged=legallyblonde
Стереотип № 3: Блондинки — сплошь гуманитарии
Разрушительницы: Глава Hewlett-Packard Enterprise Маргарет Уитмен, глава IBM Джинни Рометти
Джинни Рометти
Шуток о блондинках, ничего не смыслящих в точных науках и технике, едва ли меньше, чем о белокурых горе-автолюбительницах. Что ж, возможно, не все светловолосые дамы подобны Марии Склодовской-Кюри (кстати, то была еще одна обладательница светло-русых волос), но упрекать в отсутствии технического склада ума всех блондинок подряд точно несправедливо.
Например, когда в 2011 году американка Маргарет Уитмен возглавила Hewlett-Packard, IT-компания фактически лежала в руинах: сказался финансовый кризис 2008 года. Уитмен провела реформы, благодаря которым продукты HP сегодня вновь популярны, компания — снова на плаву, а сама 61-летняя блондинка с миллиардным состоянием входит в список Forbes.
Светловолосую коллегу Маргарет Уитмен, Джинни Рометти, также сложно назвать витающим в облаках гуманитарием. 61-летняя блондинка — президент и генеральный директор IBM. Рометти стала первой женщиной-руководителем этого IT-гиганта в 2012 году. Ее карьерный путь в компании был очень долгим: в 1981-м Джинни устроилась в IBM системным инженером. Зато теперь Рометти — в десятке самых влиятельных женщин мира по версии американского издания Forbes.
Стереотип № 4: Блондинки не умеют обращаться с деньгами
Разрушительница: вице-президент Bank of America Анна Финукейн
Анна Финукейн
Ох уж эти хрустящие купюры, которые все блондинки якобы норовят спустить на безделушки. Неизвестно, насколько разумно тратит личные сбережения светловолосый финансист Анна Финукейн, но она — вице-президент Bank of America. Причем пришла Финукейн в финансовый конгломерат в самое тревожное время — 2008 году, когда Bank of America символизировал для всего мира ненадежность банковской системы США. Именно Анне во многом приписывают заслугу восстановления доверия к данному институту: вначале в должности директора по стратегическому развитию и маркетингу, а затем, с 2015 года, — вице-президента.
Стоит отметить, что в высших финансовых кругах вообще очень много белокурых талантов женского пола. В рейтинге «Самые влиятельные женщины в банковском деле» 2017 года — такие блондинки, как директор по технологиям Bank of America Кэти Бессан, финансовый директор JPMorgan Chase Марианна Лейк, генеральный менеджер и директор по ликвидности HSBC Диана Рейс и уже упомянутая Анна Финукейн.
Стереотип № 5: Блондинка в политике — это просто смешно
Разрушительница: кандидат в президенты США 2016 Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
В ходе предвыборной кампании в США в 2016 году весь мир смог убедиться, что блондинки-политики — это нисколько не смешно. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обошла конкурента-однопартийца Берни Сандерса, соперников-республиканцев Теда Круза, Марко Рубио, Джона Кейсика. А затем держала весь мир в напряжении, пикируясь с Дональдом Трампом. При этом на неожиданное для многих поражение Клинтон отреагировала, как истинная блондинка: расплакалась.
https://www.instagram.com/p/BhK7-hDHn0f/?taken-by=hillaryclinton
«Если мне хочется сбросить ту или иную статью с первой полосы, я просто меняю свою стрижку», — однажды пошутила Хиллари. Стрижку, но не цвет волос: политик верна светлому медовому оттенку, как и многие другие знаменитые блондинки, решившиеся пошатнуть стереотипы.