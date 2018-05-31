Шаблон сломали

Всемирный день блондинок, отмечаемый 31 мая, появился в календаре не так давно. Он был придуман, чтобы все могли, наконец, по достоинству оценить светловолосых дам (не только красоту, но и личные качества). Но увы, многие до сих пор считают достоверными стереотипы о глупости и наивности виновниц торжества! В эту дату портал iz.ru считает справедливым и своевременным рассказать о блондинках, которые уж точно не похожи на героинь анекдотов.

Стереотип № 1: Блондинки плохо водят и опасны за рулем

Разрушительницы: Гонщицы Сабина Шмиц, Сара Фишер, Кармен Хорда

Sarah Fisher Сара Фишер Фото: Global Look Press

Все, конечно, слышали немало анекдотов про блондинок за рулем: от критиков им достается намного больше, чем прочим женщинам-автолюбительницам. Кто знает, возможно, в обвинениях в неумелости и есть доля правды, но хватает и ярких исключений. Например, в мире автоспорта довольно много светлых голов.

https://www.youtube.com/watch?v=KnALDbokB0g

На видео: немецкая гонщица Сабина Шмиц

Немецкая автогонщица Сабина Шмиц, прославившаяся как «Королева Кольца», начала оттачивать водительские навыки, еще не получив права: первый круг по гоночной трассе Нюрбургринг сделала в возрасте 17 лет на мамином BMW. Уже спустя два года девушке принадлежал первый рекорд, установленный во время прохождения трассы на Ford Sierra Cosworth. В 2004 году Шмиц удалось установить рекорд на Jaguar S-Type в эфире передачи Top Gear, побив время гонщика Джереми Кларксона. Сейчас Сабине 49 лет, и она переквалифицировалась в тележурналистки — теперь она ведущая Top Gear.

Еще одна блондинка, американка Сара Фишер, рано осознала любовь к скорости: в 2000 году стала самой молодой женщиной-пилотом в истории гонок Indianapolis 500 — ей было всего 19. Сейчас, в 37 лет, Сара является первой и единственной женщиной-владельцем гоночной команды — она руководит Sarah Fisher Racing.

И вообще, не только мальчики играют в детстве в машинки. Испанка Кармен Хорда, например, увлекалась картингом в 10-летнем возрасте. Возможно, тогда она наверняка не знала, к чему приведет детское хобби: в 2015 году, в возрасте 27 лет Кармен стала пилотом по развитию в команде «Формулы-1» Lotus, а год спустя оказалась на такой же позиции в Renault.

https://www.instagram.com/p/BihzW0lBVfU/?taken-by=carmenjorda

Стереотип № 2: У блондинок нет чувства юмора

Разрушительницы: актрисы Эми Шумер, Риз Уизерспун, Ребел Уилсон

Rebel Wilson Ребел Уилсон Фото: Global Look Press/Steph

Чтобы уметь позабавить миллионы, нужно иметь очень хорошее чувство юмора и уметь шутить над самой собой. Многие запоминающиеся роли в комедийных фильмах исполнены именно актрисами-блондинками.

Вот, например, последняя находка Голливуда — стендап-комедиантка Эми Шумер. Девушка прославилась благодаря собственному юмористическому телешоу «Внутри Эми Шумер», а недавно снялась в кинокартине I feel pretty (выйдет в российском прокате под названием «Красотка на всю голову»). Шумер сложно назвать тростинкой, как и главную героиню фильма. В эпоху бодипозитива, когда неудачная шутка о весе может стоить репутации, Эми рискнула и забавно высмеяла комплексы толстушек и показала путь к их преодолению.

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На видео: Вечно комплексовавшая из-за фигуры героиня Шумер из фильма «Красотка на всю голову» вдруг осознала, что она — прекрасна. Окружающие, держитесь!

Еще одна актриса и стендап-комедиантка, умеющая рассмешить зрителя до слез — Ребел Уилсон. Как и Эми Шумер, пышнотелая американка сделала внушительный вес своей актерской фишкой.

https://www.instagram.com/p/BgaiNkInFoa/?taken-by=rebelwilson

Но самая известная комедийная блондинка, конечно, Риз Уизерспун. У нее были и драматические роли, но большинство поклонников все равно запомнили ее как смешную калифорнийку Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе» и его сиквела.

https://www.instagram.com/p/BjYzs9il8rN/?tagged=legallyblonde

Стереотип № 3: Блондинки — сплошь гуманитарии

Разрушительницы: Глава Hewlett-Packard Enterprise Маргарет Уитмен, глава IBM Джинни Рометти

Rometty Джинни Рометти Фото: Global Look Press/Panoramic

Шуток о блондинках, ничего не смыслящих в точных науках и технике, едва ли меньше, чем о белокурых горе-автолюбительницах. Что ж, возможно, не все светловолосые дамы подобны Марии Склодовской-Кюри (кстати, то была еще одна обладательница светло-русых волос), но упрекать в отсутствии технического склада ума всех блондинок подряд точно несправедливо.

Например, когда в 2011 году американка Маргарет Уитмен возглавила Hewlett-Packard, IT-компания фактически лежала в руинах: сказался финансовый кризис 2008 года. Уитмен провела реформы, благодаря которым продукты HP сегодня вновь популярны, компания — снова на плаву, а сама 61-летняя блондинка с миллиардным состоянием входит в список Forbes.

Светловолосую коллегу Маргарет Уитмен, Джинни Рометти, также сложно назвать витающим в облаках гуманитарием. 61-летняя блондинка — президент и генеральный директор IBM. Рометти стала первой женщиной-руководителем этого IT-гиганта в 2012 году. Ее карьерный путь в компании был очень долгим: в 1981-м Джинни устроилась в IBM системным инженером. Зато теперь Рометти — в десятке самых влиятельных женщин мира по версии американского издания Forbes.

Стереотип № 4: Блондинки не умеют обращаться с деньгами

Разрушительница: вице-президент Bank of America Анна Финукейн

Финукейн Анна Финукейн Фото: wikipedia.org/Bank of America

Ох уж эти хрустящие купюры, которые все блондинки якобы норовят спустить на безделушки. Неизвестно, насколько разумно тратит личные сбережения светловолосый финансист Анна Финукейн, но она — вице-президент Bank of America. Причем пришла Финукейн в финансовый конгломерат в самое тревожное время — 2008 году, когда Bank of America символизировал для всего мира ненадежность банковской системы США. Именно Анне во многом приписывают заслугу восстановления доверия к данному институту: вначале в должности директора по стратегическому развитию и маркетингу, а затем, с 2015 года, — вице-президента.

Стоит отметить, что в высших финансовых кругах вообще очень много белокурых талантов женского пола. В рейтинге «Самые влиятельные женщины в банковском деле» 2017 года — такие блондинки, как директор по технологиям Bank of America Кэти Бессан, финансовый директор JPMorgan Chase Марианна Лейк, генеральный менеджер и директор по ликвидности HSBC Диана Рейс и уже упомянутая Анна Финукейн.

Стереотип № 5: Блондинка в политике — это просто смешно

Разрушительница: кандидат в президенты США 2016 Хиллари Клинтон

хиллари Хиллари Клинтон Фото: Global Look Press/James Berglie

В ходе предвыборной кампании в США в 2016 году весь мир смог убедиться, что блондинки-политики — это нисколько не смешно. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обошла конкурента-однопартийца Берни Сандерса, соперников-республиканцев Теда Круза, Марко Рубио, Джона Кейсика. А затем держала весь мир в напряжении, пикируясь с Дональдом Трампом. При этом на неожиданное для многих поражение Клинтон отреагировала, как истинная блондинка: расплакалась.

https://www.instagram.com/p/BhK7-hDHn0f/?taken-by=hillaryclinton

«Если мне хочется сбросить ту или иную статью с первой полосы, я просто меняю свою стрижку», — однажды пошутила Хиллари. Стрижку, но не цвет волос: политик верна светлому медовому оттенку, как и многие другие знаменитые блондинки, решившиеся пошатнуть стереотипы.