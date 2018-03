Красота по-американски

Днем рождения куклы Барби считается 9 марта. В 1959 году ее впервые представили на Американской международной ярмарке игрушек. До появления Барби большинство детских игрушек были в виде почти бесполых пупсов, и предпринимательнице Рут Хэндлер пришла в голову идея заполнить пустующую на рынке нишу и сделать «взрослую» куклу. Свое создание Хэндлер, супруга сооснователя компании Mattel, назвала в честь дочери Барбары. Барби произвела революцию в мире игрушек, став крайне популярной — Mattel продала свыше миллиарда штук. За полвека творение Хэндлер постоянно менялось, пытаясь поспеть за социальными и культурными вызовами и технологическим прорывом. В итоге Барби перестала быть просто игрушкой, превратившись в своеобразное воплощение современного мира во всем его многообразии. Об эволюции культовой куклы, которая стала синонимом слова «красота», — в материале портала iz.ru.

Согласно легенде, полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс. Она родом из городка Уиллоус в штате Висконсин.

Прототипом Барби была немецкая кукла Билд Лилли, которую Хэндлер заметила в витрине одного из магазинов во время поездки в Европу. Ее сделали по образу персонажа, которого создал карикатурист для газеты Bild.

В таблоиде длинноногая блондинка Лилли, волосы которой были собраны в хвост, была типичным представителем послевоенного поколения. Она работала секретаршей, была раскованна и открыто говорила о своих любовниках. Художник раскрывал характер гламурной девушки через разные ситуации. Например, будучи на пляже она спросила у полицейского: «Раздельные купальные костюмы запрещены? И какую часть мне снять?»

Производство куклы Лилли началось в 1955 году и продолжалось до 1964-го, когда Mattel выкупила права на нее. Лилли с красными губами и приподнятыми бровями соответствовала эталонам красоты середины XX века, когда все сходили с ума по Бриджит Бардо и Мэрилин Монро.

Первая Барби в черно-белом полосатом купальнике без бретелек сильно походила на Лилли: те же красные губы, черная подводка для глаз, брови с изломом и хвост как у Одри Хепберн.

Стиль куклы менялся вслед за модой — не него влияла и грациозная первая леди Джеки Кеннеди, и смелые яркие молодежные течения. В 1960-х стали выходить Барби со сгибающимися ногами и глазами, которые могли открываться и закрываться.

Помимо внешней трансформации, производители решили обременить Барби семьей: сделали Кена (назвали в честь сына Хэндлер — Кеннета), смастерили друзей и родственников, а также построили Дом мечты. На имя куклы приходило огромное количество писем, прямо как голливудским звездам, — около 20 тысяч в неделю.

В 60-х и 70-х годах прошлого века американское общество с равной силой сотрясали насильственные антивоенные протесты и экономическая нестабильность. Кроме того, продолжалась борьба черных за гражданские права, крепло феминистское движение.

В это время появились первые чернокожие Барби, а также загорелая «Малибу Барби», которая улыбалась широкой «голливудской» улыбкой. С лица куклы в образе калифорнийской девушки-серфера исчезла застенчивость, ее взгляд устремился вперед, а не в сторону как раньше. Эти изменения пришлись по душе феминисткам.

Однако кукольный мир не был таким уж идеальным и периодически вокруг него разгорались скандалы. Когда Барби превратили в няню, «заставив» приглядывать за младенцем, среди аксессуаров, которыми ее наделили, были телефон, бутылочки с газировкой и книжка «Как похудеть». В ней содержался всего один совет — «Не ешь».

Еще один скандал был связан с «младшей сестрой» Барби — Скиппер. Mattel хотела показать детям, как меняется тело девочки, когда она взрослеет. При определенном движении туловище Скиппер становилось длиннее и у нее «вырастала» грудь. Общество было не готово к новинке и в итоге куклу сняли с производства.

В 1980-х Барби начала осваивать различные профессии, она перестала быть домохозяйкой и примерила на себя роли врача, астронавта и пилота. Куклу также снабжали офисными принадлежностями и предусмотрели для нее вечернее платье, чтобы после трудового дня в офисе Барби могла сразу отправиться на элитную вечеринку.

Тогда в США как антитеза хиппи появилось новое течение среди молодежи — яппи. Так называли юношей и девушек, которые стремились строить карьеру, были заинтересованы в материальном успехе и вели светский образ жизни. Это был период, когда работающих женщин стало больше, чем когда-либо раньше — результат борьбы за равенство.

Параллельно возникла новая подростковая культура, вызванная запуском музыкального канала MTV, поэтому Барби обзавелась собственной группой и надела леггинсы.

Love it...its like a blast from the past revival Barbie and the Rockers. pic.twitter.com/7PAr30Yfj7

Тогда же над созданием новых кукол с Mattel сотрудничал дизайнер ювелирных изделий БиллиБой*, который коллекционировал Барби. Когда Энди Уорхол захотел написать портрет вдохновлявшего его БиллиБоя*, тот ответил, чтобы Уорхол рисовал куклу, потому что «Барби — это я».

Так и случилось. Лот под названием «Барби, портрет БиллиБоя*» продали на аукционе за $1,1 млн.

В 1992 году, который в США называли «Годом женщины» (тогда в сенат избрали сразу четырех представительниц слабого пола), Барби стала кандидатом в президенты. Тогда же кукла научилась говорить. С этим, правда, получилось не слишком удачно. Из-за фраз «Я люблю шопинг» и «Математика это сложно», которые были запрограммированы, Mattel обвинили в пропаганде сексизма.

Потом было не очень успешное партнерство с компанией Nabisco, производящей печенье Oreo. Выпустили две версии куклы — чернокожую и белокожую (как цвет печенья). Афроамериканское сообщество обиделось на такое сравнение, и серию отозвали.

Потом была еще одна достаточно спорная новинка — кукла-колясочница. Она не могла передвигаться по Дому мечты и не мола «ездить» в Барби-машинах. Кроме того, ее волосы постоянно попадали в колеса инвалидного кресла.

В начале 2000-х Барби объявила о разрыве с Кеном. Произошло это после того, как Бритни Спирс рассталась с Джастином Тимберлейком. Затем она оделась в кожу, как персонаж Черная канарейка из вселенной комиксов DC, а потом и вовсе сделала себе тату.

В 2015-м Mattel, пытаясь не отставать от технологических новшеств, запустила Hello Barbie — куклу, способную поддерживать диалог, наподобие голосового помощника Siri. Однако одна из компаний по обеспечению безопасности в интернете выразила озабоченность по поводу возможности взлома серверов Hello Barbie. Специалисты опасались, что хакеры могут получить доступ к встроенному в Барби устройству и подслушивать разговоры. Из-за этого популярность куклы пострадала.

Желая вернуть себе прежние позиции, компания выпустила две новые линии с куклами, представляющими различные этнические группы и имеющими разные фигуры. Коллекцию Барби с тремя типами телосложения компания решила сделать после волны критики по поводу слишком «идеальных» пропорций куклы: стало активно обсуждаться, что строение тела как у Барби анатомически невозможно.

Предпринятые Mattel шаги немного оживили спрос, но продажи все равно падали. В первом квартале 2017-го показатель снизился на 13%, а во втором — на 5% по сравнению с аналогичными периодами 2016 года.

#ICYMI : Barbie now comes in different body shapes: Tall, Petite and Curvy! https://t.co/FybpW3bBZe pic.twitter.com/KZBQlZNgTE

Позднее производитель разнообразил коллекцию Кенов, также сделав акцент на типах фигуры. У Барби появился широкий выбор бойфрендов: худощавый, широкоплечий и нормального телосложения с разным цветом глаз, волос и прическами.

Основная концепция, которой придерживается бренд, — девочки могут стать кем угодно, и неважно, считается ли работа чисто женской или исключительно мужской. По задумке компании, играя с куклой, которая «попробовала» себя в 150 профессиях, дети осознают, что для них нет ничего невозможного и они могут в будущем заниматься тем, чем хотят.

Тут встает интересный вопрос: Mattel с помощью Барби вдохновляет людей пробовать себя на различных поприщах или производитель кукол просто следует за уже существующими тенденциями?

Недавно в США по заказу Mattel провели опрос среди 8 тыс. матерей и выяснили, что 86% из них беспокоятся по поводу того, кто становится примером для подражания для их дочерей. В 2018 году к Международному женскому дню компания представила серию «Вдохновляющие женщины», в которую вошли три куклы, сделанные по образу выдающихся исторических личностей. Это мексиканская художница Фрида Кало, американка Амелия Эрхарт, которая была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, а также математик Кэтрин Джонсон, которая внесла огромный вклад в развитие аэронавтики и космической программы США.

К 8 Марта Mattel также пополнила серию Shero («Она герой») 14 новыми игрушками, изображающими, в частности, американскую сноубордистку, чемпионку Олимпиады-2018 Хлою Ким, режиссера и сценариста Пэтти Дженкинс, боксера Николу Адамс.

Shero запустили в 2015 году в честь современных женщин, которые многого добились своей сферы деятельности. В прошлом году частью линейки стала первая Барби в хиджабе. На создание этой куклы Mattel вдохновила фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад — первая американская спортсменка, которая выступила на Олимпиаде в традиционном мусульманском платке.

In honor of #InternationalWomensDay, we are committed to shining a light on empowering female role models past and present in an effort to inspire more girls.



Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels. pic.twitter.com/5oJnZywk7s