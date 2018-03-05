Российские игрушки набирают популярность за рубежом     

За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Известия». В Минпромторге считают, что нарастить экспорт позволило увеличение объемов производства. Особым спросом, по данным чиновников, пользуются экологически чистые товары из натуральных материалов. По словам экспертов, отечественные игрушки за рубежом покупают в том числе и благодаря развитию онлайн-торговли, при этом средняя цена на продукцию российского производства снизилась на 20%.

По данным ФТС, экспорт российских игрушек вырос на треть. Если в 2014 году его объем составлял 11,7 тыс. т, то в 2017-м — уже 15,8 тыс. В 2016-м наблюдалось некоторое падение, но по итогам прошлого года произошел рост на 10%, таким образом, за три года экспорт увеличился на 34%.

Основными покупателями российских игрушек стали Казахстан (поставки на $59,3 млн в прошлом году), Беларусь ($27 млн), Украина ($8 млн), США ($4,8 млн) и Польша ($4,4 млн).

В денежном выражении рост экспорта за три года оказался не таким значительным, как в натуральном эквиваленте, — на 8% в долларах, следует из данных ФТС. В 2014-м российские производители вывезли из страны товар на $127,6 млн. А в 2017-м — $137,2 млн.

В среднем цена на отечественные игрушки, которые отправляются на продажу за рубеж, в прошлом году составила $8,7 тыс. за тонну. Это на 20% меньше, чем в 2014 году.

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, рост экспорта связан в первую очередь с увеличением объемов производства отечественных игрушек — на 20% только за последние два года. И почти на треть по сравнению с 2014-м — со 161 млрд рублей до 208 млрд.

— Доля отечественных товаров для детей на нашем рынке повысилась почти до 27% по сравнению с 23% в 2014 году, — пояснили в ведомстве.

В Минпромторге отмечают, что больше всего экспортируются высокотехнологичные и инновационные игрушки, а также так называемые eco friendly toys — то есть созданные из натуральных, экологически чистых материалов.

В оборот на территорию ЕАЭС могут поступить только детские товары, соответствующие техрегламентам (в частности, «О безопасности игрушек», вступившему в силу в 2012 году).

— Всем странам важно, чтобы качество детских товаров было выше. Идет процесс совершенствования института аккредитации сертификационных лабораторий, — добавили в Минпромторге.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин пояснил «Известиям», что падение средней цены на российские игрушки связано со снижением долларовой себестоимости, девальвацией рубля.

— Все затраты на производство исчисляются в рублях. Итоговая себестоимость в долларовом эквиваленте снизилась, что позволило российским компаниям снизить цены на экспорт и тем самым увеличить конкурентное преимущество на мировом рынке, — пояснил он.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина пояснила «Известиям», что экспорт вырос в том числе за счет развития онлайн-торговли. Жители ближнего зарубежья заказывают российские игрушки через интернет благодаря их более высокому качеству по сравнению, например, с некоторыми китайскими.

По ее словам, отечественным производителям стали более интересны зарубежные рынки.

— В стране сейчас падают продажи этой категории товара. В семьях происходит перераспределение средств, на игрушки остается очень мало денег, — отметила эксперт.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров добавил: несмотря на то что китайский экспорт игрушек во много раз больше, главное преимущество российских товаров — именно в качестве. По его словам, китайцы не раз были замешаны в мировых скандалах из-за токсичных веществ в игрушках.

Как рассказали в АКИТ, экспорт детских товаров через интернет в денежном выражении вырос на 30–40% (по данным за девять месяцев 2017-го).

— Такой существенный рост обусловлен эффектом низкой базы. Так как раньше объем онлайн-экспорта детских товаров практически отсутствовал. Основными покупателями являются граждане Республики Беларусь, Эстонии, Латвии и Финляндии, — пояснили в АКИТ.

Ранее «Известия» сообщали, что Минпромторг предложил поддержать российских производителей через субсидирование лицензионных платежей на использование образов отечественных мультгероев.