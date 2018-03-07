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Фрида Кало стала прототипом новой куклы Барби

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Американский производитель игрушек Mattel представил 17 новых кукол Барби, прототипами которых стали известные женщины, включая мексиканскую художницу Фриду Кало и американскую летчицу Амелию Эрхарт. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания представила линейку «Вдохновляющие женщины», состоящую из трех Барби. Помимо моделей, на создание которых компанию вдохновили Кало и Эрхарт, в нее вошла кукла, созданная по образу американского математика Кэтрин Джонсон. Каждую куклу из этой серии сопровождает информация о достижениях ее прообраза.

Mattel в ноябре прошлого года представила первую куклу Барби в хиджабе. Она посвящена американской саблистке, чемпионке мира и Панамериканских игр Ибтихадж Мухаммад, которая всегда выступает в мусульманском головном уборе.

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