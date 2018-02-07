Способную мыть посуду секс-куклу создали в Китае

Китайская компания Doll Sweet Dolls и EX Doll презентовала секс-робота, который может выполнять часть домашних обязанностей.

Кукла создана с целью компенсировать нехватку женщин в Китае.

По словам представителей компании, робот способен различать человеческую речь посредством помощника Siri, включать и выключать бытовую технику и свет, а также играть на некоторых музыкальных инструментах.

Помимо этого, робот обладает элеметнарными знаниями по медицине и навыками медсестры. По словам представителя компании Ву Ксинь Линя, куклы пользуются большим спросом, ведь сейчас в Китае в среднем на 114 мужчин приходится 100 женщин.

Разработчики постарались создать подругу и помощницу для одиноких китайских мужчин.

Цена одной умной секс-куклы достигает $4 тыс.

В январе портал iz.ru сообщал, что мужчина, попавшийся на измене, попытался выдать любовницу за секс-куклу, однако девушка изменщика заметила подвох. Видео инцидента быстро набрало популярность в сети.